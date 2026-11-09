Tổng thống Mỹ Trump rút lại lời đe dọa tấn công Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Điều đó còn tùy thuộc vào việc họ có ký một thỏa thuận thực sự vững chắc hay không”, ông Trump chia sẻ với CNN trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Câu trả lời là, rất khó có khả năng việc nối lại tấn công trở nên cần thiết. Tôi sẽ làm nếu cần, nhưng chúng ta đã giáng những đòn rất mạnh vào họ".

Ông Trump từng ám chỉ về khả năng nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ tuần trước. Về phần mình, Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Trước đó, hãng tin Fox News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Trump có khả năng nối lại các cuộc tấn công vào Iran trong ngày 9/11, tận dụng việc không có ánh trăng để "ngụy trang" cho các hoạt động quân sự.

Cả Mỹ và Iran đều đang tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, qua đó hạn chế hoạt động xuất khẩu năng lượng cùng các loại hàng hóa thiết yếu khác đối với nền kinh tế toàn cầu.

Các phương tiện truyền thông Iran đưa tin những vụ nổ xảy ra ở miền nam Iran hôm 7/11 có liên quan đến các hoạt động quân sự của nước này, không phải do các cuộc tấn công từ phía Mỹ. Phía Iran thông báo hai tàu đã trúng thủy lôi, trong khi một tàu thứ ba bốc cháy.

Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết không quân nước này đã khai hỏa vào phần đuôi của một tàu thương mại tại vịnh Oman khi con tàu đang cố gắng vượt qua vòng phong tỏa. Vụ tấn công khiến con tàu mất khả năng hoạt động.

'Quân đội Mỹ đã sẵn sàng'

Tám tháng sau khi xung đột bùng phát, hai bên vẫn đang rơi vào thế bế tắc, với rất ít hoạt động quân sự hay tiến triển ngoại giao đáng kể, trong khi các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Iran.

Cả hai quốc gia cùng các quan chức từ Qatar - bên đóng vai trò trung gian hòa giải - đều giữ kín thông tin về tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, các nhân vật theo đường lối cứng rắn tại Iran đã tận dụng kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước - một phần do cử tri Mỹ không ủng hộ cuộc chiến này - để cho rằng chính quyền của ông Trump đang suy yếu. Họ tin rằng ông Trump có thể sẽ dễ dàng nhượng bộ trước các yêu cầu của Iran, bao gồm việc cho phép nước này tiếp tục chương trình hạt nhân, mà Tehran khẳng định là phục vụ mục đích năng lượng, và duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Iran cũng đang gặp khó khăn trong việc bán dầu thô trên thị trường quốc tế do các lệnh trừng phạt từ Mỹ, khi hàng tỷ đô la tài sản của nước này tại các ngân hàng nước ngoài vẫn đang bị phong tỏa.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đã bắt đầu treo thưởng lên tới 20 triệu USD cho thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn Tehran sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vũ khí tiên tiến cùng những vật liệu khác. Đây là những dấu hiệu cho thấy Washington đang gia tăng áp lực thay vì nới lỏng.

Ông Trump, người từng đưa ra những thông điệp trái chiều về thiện chí chấm dứt xung đột, khẳng định trong cuộc phỏng vấn rằng các lực lượng Mỹ tại khu vực đã sẵn sàng chờ lệnh tấn công.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi có ba tàu sân bay ở đây, chiếc thứ ba vừa mới đến. Tất cả đều đã được trang bị đầy đủ vũ khí và sẵn sàng khai hỏa", ông nói.

Tổng thống cũng cho biết Mỹ đã xác định được các mục tiêu cơ sở hạ tầng bên trong Iran - bao gồm các nhà máy điện và cầu đường - để nhắm đến trong trường hợp xảy ra hành động quân sự. "Chúng tôi đã xác định 38 cây cầu mà chúng tôi có thể phá hủy chỉ trong vòng một giờ đồng hồ", ông tuyên bố. "Tất cả sẽ bị đánh sập”.

Tuy nhiên, ông cho biết mình không muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran. “Tôi không muốn làm điều đó vì về cơ bản, sẽ mất 10 năm để xây dựng lại chúng”, ông nói. “Tôi không thích phá bỏ các cây cầu. Vì cầu đường là thứ khó xây dựng nhất. Phải mất nhiều năm mới xây xong một cây cầu”.

Liên quan đến khả năng phòng thủ của Iran trước các cuộc tấn công mới từ Mỹ, ông Trump cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bị phá hủy.

“Rất có thể sẽ không cần thiết phải thực hiện thêm hành động quân sự nào nữa”, ông nhắc lại về khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới. “Họ đang rất mong muốn đạt được một thỏa thuận”.

Trong một diễn biến khác liên quan đến eo biển Hormuz, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein ngày 8/11 cho biết nước này đã đạt được các thỏa thuận với Mỹ, cho phép Iraq xuất khẩu dầu thông qua eo biển Hormuz bằng một tuyến đường vận tải gần Oman. Theo ông Hussein, Iraq đã chịu tổn thất lên tới 60 tỷ USD do cuộc chiến với Iran và tình trạng gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu. Theo các quan chức năng lượng Iraq, xuất khẩu dầu của nước này đã phục hồi trong tháng 10 sau khi sụt giảm mạnh vào tháng trước đó. Cụ thể, sản lượng xuất khẩu đã tăng lên khoảng 3,5 triệu thùng/ngày, so với mức 2,65 triệu thùng/ngày trong tháng 9.