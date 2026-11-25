Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Singapore, năm ﻿2018. (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với báo New York Post ngày 24/11, Tổng thống Trump phủ nhận thông tin, rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên từ chối liên lạc với ông.

Trước đó, báo Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã viết thư cho ông Kim Jong Un, nhưng đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc trả lại thư còn nguyên niêm phong.

“Việc đó có thể bắt đầu lại ngay lập tức. Chỉ là hiện tại nó chưa diễn ra”, Tổng thống Trump nói về khả năng nối lại việc trao đổi với lãnh đạo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ cho biết nội dung trao đổi có thể xoay quanh vấn đề hạt nhân, đồng thời thừa nhận hai nhà lãnh đạo gần đây không viết thư cho nhau.

Theo ông Trump, vấn đề hạt nhân Triều Tiên từng là mối đe dọa lớn khi ông nhậm chức, nhưng tình hình dường như đã lắng xuống. Tổng thống Mỹ khẳng định ông vẫn có mối quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Trump cũng bác bỏ thông tin ông Kim phớt lờ nỗ lực liên lạc của mình trước chuyến công du châu Á tuần trước, mà vấn đề chỉ do lịch trình dày đặc khiến thời điểm gặp mặt chưa phù hợp. Ông khẳng định hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào một thời điểm khác.

Sau thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đang tìm kiếm một thành tựu đối ngoại có thể trở thành dấu ấn trong nhiệm kỳ của mình. Bước bước đột phá trong quan hệ với Triều Tiên, vốn bế tắc lâu nay vì vấn đề phi hạt nhân hóa, có thể mang lại thành tựu như vậy.

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ tìm cách ngăn chặn hoặc hạn chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nhưng không thành công.

Kể từ vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006, Triều Tiên đã phát triển kho vũ khí ước tính khoảng 60 đầu đạn hạt nhân, cùng các tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Ông Kim Jong Un cũng tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc, giúp Triều Tiên nâng cao khả năng chống chịu trước sức ép từ Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn Mỹ công nhận nước này là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, cho rằng điều đó có thể mở đường cho hai nước chung sống hòa bình. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định Mỹ vẫn cam kết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump tuần trước, các quan chức Mỹ đã thảo luận về các phương án tạo tiền đề cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Một trong những phương án được cân nhắc là Mỹ sẽ ra tuyên bố về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, trong đó vẫn chưa chính thức công nhận vị thế hạt nhân của nước này, nhưng không còn nhắc đến yêu cầu từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Đổi lại, Mỹ sẽ tìm cách hạn chế các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ khẳng định với báo Wall Street Journal rằng Washington chưa xúc tiến việc tổ chức cuộc gặp với Chủ tịch Kim Jong Un.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ba lần. Năm 2019, ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Tuy nhiên, các cuộc gặp không mang lại bước đột phá đáng kể nào về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Đầu tháng 11, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Triều Tiên đang mở rộng cơ sở làm giàu uranium, cho thấy nước này tiếp tục thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân như đã tuyên bố trước đó.