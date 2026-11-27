Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến (Trung Quốc), ngày 19/11. (Ảnh: Reuters)

"Nếu tôi được quyền quyết định, tôi rất muốn ông ấy tham dự”, ông nói. "Nếu ông ấy muốn, ông ấy có thể đến".

Điện Kremlin hôm 26/11 cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc Tổng thống Putin có tham dự hội nghị G20 hay không.

Ông Trump đã gặp ông Putin vào tuần trước tại Thâm Quyến (Trung Quốc), bên lề hội nghị cấp cao APEC. Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine cùng các vấn đề an ninh rộng lớn hơn. Ông cũng đã tham gia một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng, việc trực tiếp đối thoại với cả hai nhà lãnh đạo này có thể giúp giảm bớt căng thẳng toàn cầu. Trong khi đó, những người chỉ trích lại đặt câu hỏi liệu Washington có đang gây đủ áp lực lên Mátxcơva để chấm dứt xung đột hay không.

Jared Kushner - con rể kiêm đặc phái viên ngoại giao của Tổng thống Trump - hôm 25/11 ca ngợi Tổng thống Putin là một "bậc thầy chính trị". Nhận định này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn qua podcast với Mathias Döpfner, giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer.

Ông Kushner cho rằng ông Putin đã thể hiện sự "kiềm chế" khi không sử dụng vũ khí hạt nhân, bất chấp nguy cơ cuộc xung đột tại Ukraine leo thang nghiêm trọng. Ông cũng tin rằng ông Putin mong muốn hòa bình và cải thiện quan hệ với Mỹ.

Cũng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tận dụng lời “chúc mừng” Lễ Tạ ơn để công kích những người theo quan điểm tự do, người nhập cư và một cơ quan liên bang.

Trong một thông điệp trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump gửi lời chúc mừng ngày Lễ Tạ ơn tới những người mà ông cáo buộc là có hành vi gian lận, sai phạm hoặc phạm tội.

"Tôi muốn gửi lời chúc Lễ Tạ ơn vui vẻ tới tất cả những người đã nỗ lực để đưa đất nước chúng ta đi theo hướng cực tả”, ông Trump viết trong bài đăng dài 461 từ.

Thông điệp này được đưa ra trong lúc vị tổng thống đảng Cộng hòa đang trải qua kỳ nghỉ lễ cùng gia đình tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach (Florida).

Dự kiến, ông sẽ trò chuyện với các quân nhân Mỹ từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào cuối ngày 26/11 (giờ Mỹ).

Trong lời chúc mừng ngày lễ, ông Trump cũng cáo buộc chính quyền của chính mình đã làm giả các dữ liệu kinh tế Mỹ. Ông cảnh báo về những nỗ lực của một số cá nhân (không được nêu tên) nhằm áp đặt luật Hồi giáo và cưỡng ép tái phân phối tài sản tư nhân. Ông cũng mô tả một lượng lớn người nhập cư tại Mỹ và những người gốc Somalia là những người thất nghiệp hoặc tội phạm.

Ông Trump không đưa ra bằng chứng nào cho các tuyên bố trên. Một số nội dung trong đó vốn là những luận điểm mà ông vẫn thường nhắc lại từ lâu.

Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận.

Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng bảo vệ dự án cải tạo Nhà Trắng, cho rằng các phóng viên và công dân đã hiểu sai về những dự án này.

Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, và sẽ mất quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội vào tháng 1 tới.