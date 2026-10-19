Tổng thống Mỹ Trump nói lãnh đạo Ukraine không muốn chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

"Quyết định của tôi đối với Nga rất đơn giản. Tôi đang trong quá trình đàm phán hòa bình cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tôi không muốn thực hiện bất kỳ hành động nào có thể đẩy Nga rời xa bàn đàm phán một cách thiếu khôn ngoan", Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp vào cuối ngày 16/10, tạm hoãn đạo luật trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Ông Trump cũng tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, cho phép một lượng lớn dầu Nga tràn vào thị trường toàn cầu nhằm hạ giá nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử Mỹ vào đầu tháng tới.

Thỏa thuận về dầu diesel này đã khiến Kiev cùng các đồng minh bị sốc, đồng thời châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa ông Trump và ông Zelensky, đẩy mối quan hệ vốn đầy thăng trầm của họ rơi xuống một “vực sâu” mới.

Ông Trump cho biết: “Chúng ta đang đạt được những tiến bộ lớn trong các cuộc đàm phán về cuộc chiến, bao gồm cả các cuộc đàm phán về con tin hiện nay!”

Ông nói thêm: “Có lẽ quan trọng hơn cả là Nga đang làm rất ít - nếu không muốn nói là không làm gì - để hỗ trợ Iran, so với những gì họ có thể làm. Tôi muốn duy trì tình trạng này, và sẽ tiếp tục như vậy, trừ khi có những người muốn cản đường”.

Sau đó, ông nhắc lại cáo buộc cho rằng Ukraine cố tình nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm gây tổn hại cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng của ông Trump có nguy cơ phải hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử, khi nhiều cử tri tỏ ra vô cùng bất bình trước giá nhiên liệu tăng vọt.

Ông Trump nói: “Ông Zelensky đang nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu diesel ở Nga, dù biết rõ rằng những cuộc tấn công này gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường dầu diesel toàn cầu, trong đó có cả thị trường Mỹ”.

“Ông Zelensky chẳng hề bận tâm. Thẳng thắn mà nói, với tất cả số tiền mà châu Âu vẫn thường xuyên viện trợ cho ông ấy, cùng với khoản tiền mà cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng trao trước đây, ông ấy chẳng hề muốn chấm dứt cuộc chiến này, và có lẽ chưa bao giờ thực sự muốn kết thúc nó”.

Bất chấp yêu cầu từ ông Trump về việc ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, Ukraine vẫn tiến hành một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào một kho dầu tại St. Petersburg vào rạng sáng 18/10, khiến cơ sở này bốc cháy.

Tổng thống Zelensky cho biết ông cảm thấy bị ông Trump phản bội, trong khi truyền thông Mỹ đưa tin rằng các quan chức Ukraine hoàn toàn bất ngờ trước thỏa thuận về dầu diesel mà ông Trump đạt được với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của đài NBC News hôm 18/10, ông Zelensky chia sẻ: “Tôi hy vọng ông ấy sẽ thay đổi các quyết định của mình, bởi tôi cho rằng tất cả những điều đó đều là sai lầm. Chúng sẽ không giúp ích gì cho chúng tôi, cũng chẳng giúp ích gì cho chính nước Mỹ”.

Phát biểu cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng ông Zelensky “không có mong muốn” đạt được một thỏa thuận hòa bình, vì chính phủ của ông sẽ sụp đổ nếu Ukraine ký kết một thỏa thuận được cả Mỹ và Nga chấp nhận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố rằng Ukraine “không thể thay đổi tiến trình lịch sử” bằng cách tăng cường các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.