Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, các tài khoản đầu tư của Tổng thống Trump đã thực hiện nhiều giao dịch cổ phiếu Nvidia kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025.

Bản công khai tài chính gần đây nhất của ông vào tháng 9 cho thấy 4 giao dịch mua cổ phiếu Nvidia với tổng trị giá từ 152.000 đến 380.000 USD. Các tài khoản này cũng đã bán ra lượng cổ phiếu Nvidia trị giá 15.000 USD.

Hiện chưa rõ giá trị chính xác số cổ phiếu Nvidia mà ông Trump nắm giữ, vì các bản công khai tài chính của tổng thống thường được báo cáo theo các khoảng giá trị thay vì số lượng cổ phiếu cụ thể.

Nhà Trắng luôn khẳng định, ông Trump không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với các tài khoản đầu tư của mình. Theo đó, danh mục đầu tư của ông “được quản lý độc lập bởi các tổ chức tài chính bên thứ ba”. Cả tổng thống lẫn các thành viên trong gia đình ông đều không thể tác động đến việc mua bán cổ phiếu trong danh mục này.

Giá cổ phiếu Nvidia tăng vọt

Ngày 23/11, hội đồng quản trị tập đoàn Nvidia bất ngờ thông báo khôi phục vị trí của tỷ phú Jensen Huang, đưa ông trở lại làm giám đốc điều hành, chủ tịch kiêm thành viên hội đồng quản trị.

Cách đây gần hai tuần, hội đồng quản trị Nvidia đã chấp thuận đơn từ chức của ông Huang, sau khi xuất hiện các thông tin về nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, trong đó có mối quan hệ với một phụ nữ Trung Quốc và một mối quan hệ khác với một nhân viên cấp dưới trực tiếp.

Cổ phiếu của Nvidia đã tăng hơn 30% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 23/11, sau thông tin ông Jensen Huang trở lại đảm nhiệm vị trí CEO.

Với đà này, Nvidia có thể tăng thêm 1 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa - mức tăng trong một ngày lớn nhất lịch sử. Con số này cũng cao hơn gấp đôi mức tăng 450 tỷ USD trong một ngày của Microsoft hồi tháng 7.

Trước đó, việc ông Huang rời khỏi công ty từng khiến cổ phiếu Nvidia sụt giảm mạnh và tập đoàn này mất đi 2 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa so với khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào đầu tháng 9.

Giá cổ phiếu Nvidia giảm mạnh kéo theo sự đi xuống của phần lớn thị trường trí tuệ nhân tạo (AI). Nguyên nhân là do xuất hiện những lo ngại rằng vai trò trọng yếu của Nvidia trong việc thúc đẩy ngành này sẽ không thể duy trì nếu thiếu đi người sáng lập kiêm CEO lâu năm của hãng.

Chỉ vài phút sau thông báo về sự trở lại của ông Huang, một tỷ phú công nghệ khác là Elon Musk đã bày tỏ sự hoan nghênh trên nền tảng X của mình. Ông chia sẻ thông báo của Nvidia cùng dòng chú thích: “Sai lầm đã được sửa chữa”.

‘Jensen Huang không làm gì sai’

Trong cuộc phỏng vấn được công bố bởi CNBC cùng ngày, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông tin tỷ phú Jensen Huang không làm gì sai.

“Ông ấy đã có những quyết định thiếu sáng suốt trong một vài sự việc không liên quan trực tiếp đến công việc, nhưng ông ấy chẳng làm gì sai trái cả, ngoại trừ việc ông ấy đã tạo ra một loại chip vô cùng giá trị”, ông Trump nói với CNBC.

“Tôi đã nói chuyện với ông ấy tối qua vì tôi nắm rõ tình hình. Tôi nói với ông ấy: Ông phải hứa với tôi một điều. Ông có năng lực, có trí tuệ, có mọi yếu tố trong tay. Chỉ cần ông nỗ lực hết mình, thì chẳng ai có thể đánh bại được ông cả”, ông Trump kể lại.

“Jensen đáp: Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết. Ông ấy rất hào hứng. Ông ấy là một người tốt, một người tử tế. Ông ấy đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn”.

Tổng thống Trump cũng cho biết, ông tin rằng sự can thiệp của mình vào quyết định của hội đồng quản trị Nvidia nhằm khôi phục vị trí CEO cho Jensen Huang là một hành động “rất quan trọng”.

Ông nói thêm rằng quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến ​​từ các cố vấn cấp cao khác, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.