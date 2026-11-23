Tỷ phú Jensen Huang với Tổng thống Trump trong sự kiện ở Washington ngày 8/10. (Ảnh: Reuters)

“Hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp khi đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO”, Tổng thống Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

“Chính phủ Mỹ không có lý do gì để tin rằng việc Jensen trở lại Nvidia gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia”, ông nói thêm.

Ông Trump coi ông Huang là một đồng minh quan trọng trong giới kinh doanh và đã thúc đẩy việc khôi phục chức vụ cho ông, bất chấp những thông tin được tiết lộ về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông với một người phụ nữ Trung Quốc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 23/11, Tổng thống Mỹ cho biết Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã xác nhận chính phủ liên bang không có bằng chứng cho thấy ông Jensen Huang có hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Trump từng tuyên bố Chính phủ Mỹ đang điều tra liệu người phụ nữ Trung Quốc nêu trên có phải là điệp viên hoặc người hoạt động cho nước ngoài hay không.

“Riêng đối với Nvidia, công ty cần tiếp tục cuộc điều tra nội bộ kỹ lưỡng về việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý cũng như trách nhiệm yêu nước trong việc bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ”, ông Trump viết trên Truth Social.

Việc ông Huang từ chức đã gây chấn động ngành công nghiệp AI, bởi các dòng chip AI của Nvidia hiện đóng vai trò thiết yếu trong việc huấn luyện và vận hành nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo.

Nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ, bao gồm tỷ phú Elon Musk - CEO SpaceX và Tesla, đã công khai ủng hộ ông Huang sau khi ông từ chức. Một bản kiến nghị yêu cầu khôi phục chức vụ cho Huang đã thu hút hơn 200.000 chữ ký từ các nhân viên hiện tại, cựu nhân viên và cổ đông Nvidia.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết sẽ hoàn tất cuộc điều tra về những lo ngại liên quan đến an ninh quốc gia xoay quanh ông Huang, ngay cả khi ông trở lại vị trí CEO.

Trước khi ông Huang từ chức, hội đồng quản trị đã bắt đầu điều tra thông tin ông là mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài. Cuộc điều tra bao gồm việc thành lập một ủy ban độc lập thuộc hội đồng quản trị và thuê luật sư bên ngoài giám sát quá trình xác minh.

Ngày 23/11, hội đồng quản trị tuyên bố cuộc điều tra “sẽ được tiến hành cho đến khi có kết luận cuối cùng”, đồng thời cho biết ông Huang “hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra và cam kết hợp tác với quá trình này”.

Hội đồng quản trị Nvidia cũng thành lập một Ủy ban An ninh Quốc gia và Kiểm soát Xuất khẩu nhằm giám sát việc tuân thủ các quy định thương mại và những rủi ro về an ninh quốc gia. Công ty dự kiến tuyển dụng một giám đốc phụ trách tuân thủ quy định.

Nvidia cũng đang đối mặt với nhiều cuộc điều tra của chính phủ. Ông Huang dự kiến sẽ tham gia phiên điều trần kín trước Quốc hội Mỹ vào ngày 1/12.

Chứng khoán bật tăng

Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 31,5% trong giao dịch trước giờ mở cửa, sau quyết định đảo ngược tình thế đầy bất ngờ này.

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa mở cửa phiên giao dịch với chỉ số S&P 500 tăng 340,93 điểm, tương đương 4,93%, lên 7.251,32 điểm; Dow Jones Industrial Average tăng 1.340,31 điểm, tương đương 2,78%, lên 49.487,64 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1.652 điểm, tương đương 7,30%, lên 24.269,746 điểm ngay khi mở cửa.

Cổ phiếu các doanh nghiệp châu Âu có mức độ tiếp xúc lớn với lĩnh vực AI cũng tăng mạnh. Chỉ số công nghệ chuẩn của châu Âu tăng 4,7%.

Đà tăng này diễn ra sau 1 tuần đầy biến động đối với nhóm cổ phiếu AI. Trong những ngày qua, lĩnh vực này chịu sức ép lớn từ những lo ngại về các cam kết chi tiêu khổng lồ và tính bền vững của nhu cầu thị trường.

Áp lực càng gia tăng sau sự ra đi đột ngột của ông Huang và những lo ngại ngày càng lớn rằng chi tiêu liên quan đến AI có thể chậm lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tâm lý thị trường tiếp tục xấu đi sau khi cổ phiếu Anthropic nhanh chóng mất đà, sau màn chào sàn được mong đợi hôm 19/11.