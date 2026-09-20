Tổng thống Mỹ Trump lên kế hoạch thành lập 'Lực lượng AI'

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 cho biết ông đang thành lập “Lực lượng AI” và sẽ công bố “Tư lệnh AI” trong thời gian tới.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ không đứng nhìn để “sự tàn phá hoặc hủy hoại” đối với AI xảy ra.

Tổng thống Mỹ phát biểu: “Chúng tôi sẽ không cản trở hay làm suy giảm sự phát triển của ngành công nghiệp tuyệt vời này theo bất kỳ cách nào. Thay vào đó, chúng tôi sẽ trân trọng, hỗ trợ và theo sát khi lĩnh vực này phát triển! Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ tìm ra những mặt xấu, và chúng tôi có thể thực hiện hành động đó một cách rất dễ dàng với Hệ thống Tư pháp Hình sự và Dân sự hiện hành.”

Ông Trump cũng mô tả AI như cuộc Cách mạng Công nghiệp hoặc Internet tiếp theo, đồng thời nhận định công nghệ này có thể đóng góp tới 25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng không cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu của “Lực lượng AI” dự kiến hay vai trò của “Tư lệnh AI.”

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng tại Mỹ xung quanh sự phát triển nhanh chóng của AI và những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này./.