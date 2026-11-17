Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường đến Philippines. (Ảnh: AP)

Philippines là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du kéo dài 3 ngày của nhà lãnh đạo Mỹ. Sau đó, ông sẽ tới Trung Quốc để tham gia cuộc gặp thượng đỉnh mang tính lịch sử với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Trump, chuyến đi cũng có thể mở ra cơ hội gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Chuyến thăm đánh dấu lần đầu tiên ông Trump ra nước ngoài kể từ khi đảng Cộng hòa của ông hứng thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhà Trắng và thị trường chứng khoán đều bị chấn động sau khi ông Jensen Huang rời vị trí CEO Nvidia vào tuần trước, sau khi thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với người phụ nữ bị cáo buộc là đặc vụ.

Khi đến Manila, ông Trump sẽ được đồng minh có hiệp ước lâu đời nhất của Washington tại châu Á dành cho sự đón tiếp trọng thị, bao gồm tiệc chiêu đãi và bữa tối cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác. Đây cũng là dịp để ông tạm gác lại một số vấn đề gai góc nhất trong nước.

Ông sẽ được vinh danh tại buổi dạ tiệc với tư cách “khách mời danh dự” tại một hội nghị cấp cao của ASEAN.

Ngay sau khi đến Philippines, ông Trump sẽ tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo khác trong nhóm Bộ tứ - bao gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, với nội dung được nói là sẽ bao gồm vấn đề nguồn cung khoáng sản thiết yếu, các tuyến hàng hải và khả năng thành lập ngân hàng năng lượng.

Nhân dịp này, ông Trump dự kiến ký một thỏa thuận thương mại với Thái Lan, sau thời gian dài 2 nước đàm phán để giải quyết vấn đề thuế đối ứng.

Ông Trump sẽ tham gia cuộc họp cấp cao với các nhà lãnh đạo ASEAN, tập trung vào thương mại và các vấn đề quan trọng khác.

Ngày 18/11, ông Trump sẽ được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đón bằng lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống Malacañang và quốc yến. Hai bên đang thu xếp khả năng tổ chức một cuộc gặp ngắn tại Phủ Tổng thống Malacañang giữa ông Trump và một người quen cũ là cựu Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos, nếu tình trạng sức khỏe của bà cho phép.

Cựu Đệ nhất phu nhân Philippines năm nay đã 97 tuổi và phải ngồi xe lăn. Bà là mẹ của Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr.

Bà Imelda và ông Trump vẫn giữ tình bạn sau nhiều năm.

Khi nhà lãnh đạo Philippines gặp ông Trump tại Nhà Trắng năm ngoái, ông mang theo bức thư của mẹ mình, trong đó có lời cảm ơn Tổng thống Mỹ vì sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Philippines.

Ông Trump cũng dự kiến sẽ công bố một loạt thỏa thuận thương mại và các khoản đầu tư trong những lĩnh vực hàng không, quốc phòng, năng lượng và công nghệ trong chuyến đến Philippines, trước khi lên đường tới Thâm Quyến, Trung Quốc, để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).