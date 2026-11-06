Tổng thống Mỹ Trump ký sắc lệnh đầu tiên sau thất bại bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Trump ký sắc lệnh tại Phòng Bầu dục ngày 5/11. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, sắc lệnh này không ngăn cản các tổng thống tương lai thay đổi diện mạo căn phòng mang tính biểu tượng mà ông Trump đã trang hoàng dày đặc những chi tiết dát vàng. Ông Trump cũng từng đảo ngược quyết định công nhận di tích quốc gia do những người tiền nhiệm ban hành.

Dù vậy, ông Trump mô tả sắc lệnh về Phòng Bầu dục với những lời lẽ đầy cứng rắn.

“Không ai được phép động đến nơi này, phá hủy hay đập bỏ nó chỉ vì những kẻ ngốc muốn xây dựng một công trình có hình dáng hơi khác biệt. Chúng tôi yêu thích Phòng Bầu dục, và nơi đây là một biểu tượng, giống như chính Nhà Trắng”, ông Trump nói.

Đây là ngày thứ 3 trong tuần Tổng thống Mỹ phát biểu về những dự án bất động sản mà ông đặc biệt quan tâm tại Washington.

Ngày 4/11, một ngày sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong nhiều cuộc đua quan trọng trên khắp nước Mỹ, ông Trump đã tập hợp các phóng viên để ký lên thanh dầm cuối cùng được đưa vào công trình xây dựng phòng khiêu vũ xa hoa tại Nhà Trắng. Hôm 3/11, ông tới hồ phản chiếu tại Đài tưởng niệm Lincoln để nói về dự án cải tạo địa danh này.

Sắc lệnh mới giao Bộ trưởng Nội vụ quản lý Phòng Bầu dục, đồng thời yêu cầu phải có hồ sơ ghi nhận, đánh giá và xem xét các phương án thay thế trước khi tiến hành bất kỳ hành động nào có thể làm thay đổi đáng kể hoặc phá dỡ di tích.

Ông Trump cho biết những thay đổi lớn sẽ cần được Quốc hội xem xét.

“Nếu ai đó muốn nói rằng: ‘Chúng ta không cần hình bầu dục nữa, hãy biến nó thành hình vuông’, thì họ sẽ phải trình vấn đề lên Quốc hội. Hy vọng các nghị sĩ đủ sáng suốt để không cho phép điều đó xảy ra”, ông Trump nói.

Chiếc mũ có từ "VETO" được đặt trên bàn của Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)

Một chiếc mũ bóng chày màu đỏ có từ “VETO” (phủ quyết) được đặt trên chiếc bàn Resolute khi ông Trump ký văn bản. Đây được xem là động thái ám chỉ không mấy kín đáo đến sự thay đổi tương quan quyền lực tại Quốc hội.

Nỗ lực bảo vệ những thay đổi mà ông thực hiện tại Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ chuẩn bị tăng cường giám sát hoạt động của nhà lãnh đạo.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal - nghị sĩ Dân chủ cấp cao nhất trong Tiểu ban Điều tra thuộc Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, đã gửi hàng loạt thư tới các nhà tài trợ của dự án phòng khiêu vũ, yêu cầu họ cung cấp thông tin. Ông cảnh báo nếu không hợp tác, tiểu ban sẽ áp dụng “các biện pháp khác để buộc họ thực hiện yêu cầu”.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã chỉ đạo thay đổi thiết kế nhiều căn phòng, trong đó có Phòng Bầu dục. Ông cho treo kín các bức tường bằng tranh chân dung, bản sao Tuyên ngôn Độc lập cùng nhiều chi tiết trang trí mạ vàng.

Khi nói về những quyết định trang trí nội thất, ông Trump đặc biệt nhắc đến các bộ đèn chùm mới được lắp đặt trong Phòng Nội các nhằm khắc phục tình trạng “ánh sáng rất tệ”. Những bổ sung khác tại Phòng Bầu dục gồm nhiều chi tiết trang trí vàng trên tường và các bức chân dung đóng khung mạ vàng.

Ông Trump không nói rõ chính xác mình muốn ngăn chặn điều gì, nhưng ám chỉ Phòng Bầu dục có thể đối mặt với nguy cơ bị thay đổi trong tương lai.

“Nếu bất kỳ ai có ý định đến đây và bắt đầu đập phá các bức tường, hãy gọi cho tôi, dù lúc đó tôi đang ở đâu. Tôi sẽ quay lại và bảo đảm điều đó không bao giờ xảy ra”, ông Trump tuyên bố.