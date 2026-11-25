Ông Jensen Huang và vợ Lori Huang. (Ảnh: Getty)

Tỷ phú công nghệ này đã buộc phải từ chức hồi đầu tháng, sau khi xuất hiện cáo buộc ông có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Alice Huang - cựu lãnh đạo của Megaspeed, công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore. Sau đó, một số thông tin trên truyền thông tiếp tục đưa ra cáo buộc ông có quan hệ tình cảm với nhiều nhân viên khác, bao gồm một nữ phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia.

Tuy nhiên, sau chiến dịch vận động hành lang của Tổng thống Mỹ Trump, Nvidia bất ngờ đảo ngược quyết định và thông báo đưa ông Huang trở lại vị trí CEO hôm 23/11, khiến giá cổ phiếu công ty tăng vọt hơn 30%.

Trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, Tổng thống Trump đề cập đến người vợ đã chung sống 41 năm với ông Huang, người đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về bê bối.

“Ông ấy có một người vợ rất tuyệt vời và họ đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện”, ông Trump nói với tờ báo. “Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời”.

Ông Trump tiếp tục cho rằng bản thân sẽ không xử lý sự việc theo cách mà ông Huang đã làm, nhưng không giải thích cụ thể.

Trong tuyên bố từ chức ban đầu, tỷ phú Jensen Huang cho biết ông “vô cùng xin lỗi” vì đã khiến vợ tổn thương. Hai người lần đầu gặp nhau khi còn là sinh viên tại Đại học Bang Oregon (Mỹ) và được ghép đôi làm cộng sự trong một lớp học kỹ thuật điện.

“Trong suốt cuộc đời mình, gia đình luôn dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ. Họ xứng đáng nhận được sự trung thực và lòng trung thành của tôi. Thay vào đó, tôi đã khiến họ thất vọng và làm tổn hại cuộc sống mà chúng tôi cùng nhau xây dựng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, những tổn thương mình gây ra và chấp nhận những lời chỉ trích”, ông Huang viết.

“Gửi vợ và gia đình: Tôi yêu mọi người. Tôi hiểu rằng lời xin lỗi không thể xóa bỏ những gì tôi đã gây ra. Tôi hy vọng gia đình sẽ hàn gắn và theo thời gian, tôi có thể lấy lại được niềm tin của mọi người”.

Ông Huang và vợ kết hôn năm 1985 và có hai người con. Cả hai người con đều đang giữ các vị trí cấp cao tại Nvidia, trong khi bà Huang là chủ tịch quỹ từ thiện trị giá 9 tỷ USD của gia đình.

Bà thường xuyên xuất hiện cùng chồng tại các sự kiện cấp cao, trong đó có chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 9 năm nay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cuộc gặp gỡ Hoàng gia Anh tại Lâu đài Windsor năm 2025.

Dù chưa có dấu hiệu cho thấy hai người sẽ chia tay, tạp chí Forbes trước đây từng ước tính rằng, nếu ly hôn, bà Huang có thể nhận được ít nhất 75 tỷ USD. Khi đó, bà sẽ gia nhập nhóm những người vợ cũ của các tỷ phú công nghệ, trong đó có Melinda French Gates và MacKenzie Scott.

Tổng thống Trump đóng vai trò then chốt trong việc đưa ông Huang trở lại vị trí CEO. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần công khai lên tiếng bảo vệ người bạn của mình trên truyền thông, gần đây nhất là khi nói với Stephen A. Smith rằng ông Huang đang “trải qua địa ngục”.

“Điều khiến ông ấy đau lòng nhất là đã làm tổn thương vợ và gia đình”, ông Trump nói với ông Smith, trước khi ăn mừng việc ông Huang được phục chức bằng một hình ảnh chế kỳ lạ, trong đó vị CEO cầm một chiếc áo ngực màu đỏ trên tay.

Ông Trump hoan nghênh quyết định đưa ông Huang trở lại, đồng thời chúc mừng ban lãnh đạo Nvidia đã đưa ra “quyết định đúng đắn và phù hợp”. Ông tuyên bố: “Đất nước cần sự lãnh đạo của Jensen tại Nvidia để bảo đảm thành công và thịnh vượng không chỉ cho công ty mà còn cho nền kinh tế Mỹ”.

Tổng thống cũng bác bỏ những lo ngại về khả năng ông Huang bị lợi dụng thông qua mối quan hệ ngoài luồng, đồng thời khẳng định: “Chính phủ Mỹ không có lý do gì để tin rằng việc Jensen trở lại Nvidia gây ra bất kỳ rủi ro nào đối với an ninh quốc gia”.

“Tổng Chưởng lý Mỹ xác nhận chính phủ không có bằng chứng cho thấy ông Huang tham gia bất kỳ hành vi trái pháp luật nào”.

“Về phương diện cá nhân, tôi đã có cơ hội tìm hiểu Jensen và ông ấy là một người yêu nước tuyệt vời”.

Ông Jensen Huang được chào đón nồng nhiệt tại trụ sở Nvidia ở Thung lũng Silicon hôm 23/11. Phát biểu với nhân viên, ông cam kết: “Lần thứ hai đảm nhiệm vị trí này, tôi sẽ trở thành một CEO tốt hơn”.