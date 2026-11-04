Tổng thống Mỹ Trump chúc mừng đảng Dân chủ, nói về nguyên nhân thất bại của đảng Cộng hòa

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Đảng Dân chủ đã làm tốt. Họ đã chiến đấu rất quyết liệt. Họ đã chờ đợi điều này suốt 11 năm qua, và cuối cùng họ đã đạt được”, ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh Fox News.

Một số ứng cử viên được ông Trump ủng hộ đã thất bại tại những khu vực mà ông từng giành chiến thắng dễ dàng trước đó.

Tuy nhiên, ông đổ lỗi cho chính các ứng cử viên này, thay vì thừa nhận rằng các chính sách của ông - vốn bị cử tri nhìn nhận tiêu cực, chẳng hạn như các vấn đề về kinh tế hay cuộc chiến tại Iran - là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

“Tôi không coi đây là một đòn giáng vào cá nhân mình”, ông nói. “Chúng ta đã có hai năm tuyệt vời nhất trong lịch sử nhiệm kỳ tổng thống, xét về khía cạnh kinh tế cũng như tất cả những thành quả mà chúng ta đạt được”.

Ông Trump nói thêm, rằng chính quyền của ông có thể sẽ không hợp tác được với đảng Dân chủ trong mọi vấn đề, nhưng nhấn mạnh rằng ông “có thể làm việc cùng họ về vấn đề nhập cư”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết đảng Cộng hòa có một “đội ngũ dự bị” gồm các ứng viên sáng giá cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, mặc dù ông nói thêm rằng còn “hơi sớm” để xác định chính xác những ai nằm trong danh sách đó.

Nguyên nhân thất bại của đảng Cộng hòa

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với tờ Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng cuộc chiến tại Iran là “một phần” nguyên nhân dẫn đến những tổn thất trên diện rộng của đảng Cộng hòa.

“Iran là một phần trong đó”, ông nói, đề cập đến chiến dịch quân sự mà Mỹ và Israel đã châm ngòi nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Mặc dù có những đồn đoán rằng ông Trump có thể muốn thực hiện các thay đổi nhân sự trong chính quyền của mình - đặc biệt là đối với những đồng minh từng thúc ép ông tiến hành chiến tranh, nhưng tổng thống khẳng định ông không có kế hoạch thay đổi nào cả.

Ông đặc biệt bày tỏ sự ủng hộ đối với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, khi nhận xét rằng: “Thực ra, tôi thấy ông ấy rất tuyệt vời”.

'Không muốn đổ lỗi'

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico vào đêm bầu cử, Tổng thống Donald Trump cho biết cử tri “phần lớn không ưng ý các ứng cử viên”, nhưng ông cũng khẳng định mình “không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai” về những thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa.

“Nếu tên tôi có trên lá phiếu, chúng ta đã thắng rồi”, ông Trump nói với Politico. “Chúng ta sẽ giành chiến thắng một cách dễ dàng”.

Trong suốt tháng qua, khi đi khắp đất nước để vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa, ông Trump liên tục kêu gọi cử tri hãy cứ coi như chính ông đang có tên trên lá phiếu. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông đã không được đáp lại.

“Phần lớn họ không ưng ý các ứng cử viên”, ông Trump nói.

Khi được hỏi cụ thể ứng cử viên Cộng hòa nào chưa đủ mạnh, Tổng thống Mỹ đáp: “Tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả. Tôi chỉ muốn nói rằng, đây là một giai đoạn rất thú vị. Tôi đã theo dõi sát sao và rút ra được nhiều bài học từ đó”.

Trước đó vài giờ, một quan chức Nhà Trắng dường như lại đổ lỗi cho một số ứng cử viên cụ thể, chia sẻ với CNN rằng “chất lượng ứng cử viên là yếu tố quan trọng”.

Quan chức này cho biết: “Tổng thống Trump đã làm tốt hơn chính các ứng cử viên trong việc quảng bá cho họ trên lá phiếu”.

Ngay sau đó, chính ông Trump cũng đổ lỗi cho Thống đốc bang Texas Greg Abbott, khi viết trên nền tảng Truth Social rằng nếu ông Abbott “không trở thành một người giả danh đảng Cộng hòa trong sáu tháng cuối sự nghiệp chính trị của mình, thì ông ấy đã không thất bại”.

Bất chấp kết quả bầu cử, ông Trump vẫn nhận định rằng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã làm “tốt vai trò” lãnh đạo của mình.

Khi được hỏi liệu ông Johnson có nên tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện hay không, ông Trump trả lời: “Đó là quyết định mà ông ấy phải tự đưa ra. Nhưng ông ấy là một người tốt”.

Cập nhật kết quả dự đoán của hãng tin AP về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, tính đến 13h45 ngày 4/11. Theo đó, đảng Dân chủ được dự đoán nắm giữ 53/100 ghế của Thượng viện. Đảng Dân chủ cũng được dự đoán nắm giữ 220 ghế Hạ viện, vượt qua mốc 218 ghế cần thiết để kiểm soát cơ quan này. Ở cuộc bầu cử các thống đốc bang, các ứng viên Dân chủ được dự đoán giành 24 ghế thống đốc, trong khi đảng Cộng hòa đang nắm giữ 19 ghế.