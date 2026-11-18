Tổng thống Mỹ Trump ca ngợi quan hệ đồng minh với Philippines
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/11 khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, đồng thời cho biết hai nước đang mở rộng hợp tác quốc phòng và năng lượng. Tuyên bố được ông Trump đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Manila.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-thong-my-trump-ca-ngoi-quan-he-dong-minh-voi-philippines-246261118202716822.htm