Giá dầu giảm trong phiên chiều 18/11 tại châu Á, sau khi dữ liệu cho thấy lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ tăng trong tuần trước. Tuy nhiên, đà giảm đã được hạn chế nhờ các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran, cùng những gián đoạn trong hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.