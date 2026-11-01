Tổng thống Mỹ Trump bị bác đơn kiện 10 tỷ USD trong vụ bức thư Epstein

Tổng thống Donald Trump rời bục phát biểu sau khi diễn thuyết ở Daytona Beach, bang Florida, ngày 30/10. (Ảnh AP)

Ngày 31/10, Thẩm phán Tòa án Liên bang Mỹ Darrin Gayles tại Miami bác đơn kiện với hiệu lực chung thẩm, quyết định rằng tổng thống không chứng minh được bị đơn đã đưa ra phát ngôn phỉ báng với ác ý thực sự như quy định của pháp luật. Phán quyết cho rằng đơn kiện đã cố tìm cách “bịa dựng” những sai sót trong hoạt động điều tra của WSJ.

Khi bị bác bỏ, vụ kiện không thể được đệ trình lại và quyết định bác bỏ là vĩnh viễn, không thể đảo ngược.

Đây là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Trump và chính quyền của ông, trong quan hệ đối đầu với các tổ chức truyền thông. Ngoài WSJ, ông còn vướng vào các vụ kiện liên quan đến đài BBC, hãng tin AP và gần đây nhất là CNN, MS NOW và Politico. Các hãng tin này đang kiện nhằm khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng, sau khi ông trục xuất họ vào giữa tháng 9. Ông Trump thường xuyên cáo buộc các hãng này đưa “tin giả”.

Vụ kiện WSJ liên quan đến bài báo đăng năm ngoái, mô tả bức thư mang nội dung gợi dục và hình vẽ mà tờ báo cho rằng có tên ông Trump, trong cuốn album tổng hợp nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Epstein năm 2003.

Bức thư được cho là do nữ quý tộc Anh tai tiếng Ghislaine Maxwell thu thập để đưa vào album sinh nhật Epstein, nhiều năm trước khi Epstein bị bắt lần đầu năm 2006 và sau đó xảy ra bất hòa với ông Trump.

Ông Trump phủ nhận việc viết bức thư và cho rằng bài báo “sai sự thật, ác ý và phỉ báng”.

Đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang tại Miami, cho rằng những thông tin này đã gây ra “thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và danh tiếng” cho tổng thống.

Epstein đã tự sát trong phòng giam tại nhà tù ở New York vào tháng 8/2019, khi đang chờ xét xử với các cáo buộc buôn bán phụ nữ.