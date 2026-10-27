Tổng thống Mỹ treo thưởng 1 triệu USD cho người tố giác gian lận bầu cử

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viết: "Bất kỳ ai báo cáo gian lận cử tri trong các cuộc bầu cử trước đây, hoặc cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 sắp tới, sẽ được trả 1.000.000 USD sau khi những kẻ gây ra gian lận bị bắt giữ và kết án!".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp màn hình.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ (ngày 3/11). Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump không cung cấp chi tiết cụ thể về nguồn kinh phí chi trả, cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin cũng như quy trình xác minh các tố giác.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra hướng dẫn chính thức hay bình luận bổ sung nào về thông báo này.

Trước đó, vào ngày 20/10, chính quyền Mỹ cũng từng giới thiệu một chương trình tố giác gian lận riêng biệt mang tên WHIP nhằm thu hồi ngân sách nhà nước bị thất thoát, trong đó người cung cấp thông tin có thể nhận hoa hồng lên tới 1% số tiền thu hồi.

Siết chặt giám sát trước "trận chiến" lưỡng viện

Thông báo treo thưởng của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 mang tính quyết định đối với quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Song song với phát ngôn treo thưởng, chính quyền Mỹ cũng gia tăng các hoạt động giám sát bầu cử tại nhiều bang, bao gồm việc yêu cầu chia sẻ dữ liệu cử tri và siết chặt quy định kiểm tra quốc tịch.

Tại California, chính quyền liên bang thúc đẩy việc tách riêng các lá phiếu của những cử tri nghi ngờ chưa có quốc tịch Mỹ, trong khi tại Alaska cũng ghi nhận các động thái pháp lý siết chặt quá trình bầu cử.

Theo kết quả khảo sát dư luận do Reuters/Ipsos công bố ngày 26/10, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đạt 32%, trong khi cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu nghiêng về phía Đảng Dân chủ nhiều hơn so với Đảng Cộng hòa.