Tổng thống Mỹ tổ chức mít tinh qua điện thoại

Chia sẻ với các phóng viên, ông Trump cho biết ông "không cảm thấy cần phải đến Kansas", một bang miền Trung Tây nơi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall đang có một cuộc đua cạnh tranh khốc liệt bất ngờ với đối thủ đảng Dân chủ Adam Hamilton. "Ông ấy đang làm rất tốt", ông Trump nói về Thượng nghị sĩ Marshall.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc vận động cử tri. Ảnh Reuters.

Cuối ngày 29/10, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) cũng ra tuyên bố cho biết sẽ hủy một cuộc vận động dự kiến tại bang Iowa, nơi đang diễn ra một số cuộc đua vào Quốc hội vô cùng gay gắt. Các cuộc mít tinh trực tiếp bị hủy theo kế hoạch ban đầu diễn ra tại Salina, Kansas trong ngày 31/10 và Dubuque, Iowa vào ngày 1/11.

Kể từ ngày 1/10, ông Trump đã tổ chức 25 cuộc mít tinh tại 19 tiểu bang, thường xuyên phát biểu ủng hộ đảng của mình tại các khu vực nông thôn thuộc các bang có truyền thống nghiêng về đảng Cộng hòa. Các cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11 tới sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có giữ được quyền kiểm soát với cách biệt mong manh tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ hay không.

MAGA Inc, một nhóm gây quỹ chiến dịch liên kết với ông Trump, ra thông báo ngày 29/10 rằng họ sẽ tổ chức một loạt các cuộc "mít tinh qua điện thoại" với Tổng thống tại ít nhất 19 tiểu bang, bao gồm cả Kansas và Iowa, trước Ngày Bầu cử. Dù vậy, Tổng thống dự kiến vẫn sẽ bay đến tham gia các cuộc mít tinh tại một vài tiểu bang trước cuộc bầu cử, trong đó có điểm dừng chân tại Florida.

Gần đây, ông Trump từng thừa nhận rằng việc liên tục thực hiện các bài phát biểu dài hơn một giờ đồng hồ là một thử thách. Xuất hiện với giọng khàn ở Mississippi hồi đầu tuần, ông nói: "Chúa không tạo ra dây thanh quản của bạn để tổ chức mít tinh mỗi ngày."