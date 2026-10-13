Tổng thống Mỹ thúc giục Nga-Ukraine sớm chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ tuyên bố, vì ông đã tuyên bố Nga-Ukraine đồng ý với lệnh ngừng bắn năng lượng nên Nga-Ukraine đã đồng ý. (Nguồn: ABC News)

Mạng truyền hình Al Jazeera đưa tin, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Ohio, ông Trump nói: “Tất cả những gì tôi biết là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin phải gặp nhau và chấm dứt cuộc xung đột vô lý đó”.

Theo nhà lãnh đạo, trong tháng này, hai bên đã mất 32.000 người, đồng thời nhấn mạnh cần đạt được thỏa thuận để chấm dứt tình trạng này.

Trước đó, ngày 11/10, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí lập tức ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Khi được hỏi về việc ông Zelensky ủng hộ đề xuất “ngừng bắn năng lượng”, trong khi phía Nga chưa xác nhận đồng ý, Tổng thống Mỹ cho rằng, cả hai nhà lãnh đạo đều ủng hộ thỏa thuận và muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng chưa biết cách thực hiện.

Khi phóng viên lưu ý rằng Nga và Ukraine đã công khai phủ nhận việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump vẫn khẳng định: “Họ đã đồng ý bởi vì tôi đã nói: ‘Các ông đồng ý'..., và vấn đề này phải được giải quyết”.

Ông Trump cũng nhận định, Tổng thống Putin có vẻ mong muốn đạt thỏa thuận hơn so với người đồng cấp Ukraine.

Sau đó, phát biểu tại cuộc vận động ở bang Ohio, ông Trump tiếp tục cho rằng, Nga và Ukraine đều muốn đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nhận định: “Sự thù địch giữa hai nhà lãnh đạo là rất lớn. Nhưng chúng ta cũng sẽ đạt được thỏa thuận đó”. Tổng thống Mỹ cho biết, ông từng nghĩ đây sẽ là một trong những vấn đề dễ giải quyết hơn, song mức độ thù địch giữa hai bên khiến tiến trình trở nên khó khăn.