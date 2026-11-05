Tổng thống Mỹ thừa nhận tác động của cuộc chiến Iran đến bầu cử giữa kỳ

Ông Trump ban đầu không đề cập trực tiếp đến kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ, mà đưa các phóng viên tham quan khu vực xây dựng phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng, dự án có kinh phí 400 triệu USD.

Ông dành nhiều thời gian giới thiệu về các hạng mục kiến trúc, trong đó có đá cẩm thạch và những cột trụ phong cách Corinth.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu khi đưa các phóng viên tham quan khu vực xây dựng phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Trả lời câu hỏi của báo giới sau đó, ông Trump thừa nhận nhận định của Phó tổng thống JD Vance về tác động của cuộc chiến tại Iran đối với bầu cử giữa nhiệm kỳ là “phần lớn đúng”, do xung đột đã đẩy giá xăng tăng cao, làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, nếu được lựa chọn lại, ông vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự, với lý do không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ, song nhắc lại khả năng phủ quyết những dự luật mà ông không ủng hộ. Đồng thời, ông cảnh báo việc phe Dân chủ tìm cách luận tội ông lần thứ ba có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho chính đảng này.