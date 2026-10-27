Tổng thống Mỹ: Thỏa thuận thương mại với Canada sẽ sớm hoàn tất

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử vào ngày 25/10, chỉ 9 ngày trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Canada sẽ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại.

Căng thẳng giữa hai quốc gia đã leo thang kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ vào tháng Tám, kéo theo việc Tổng thống Trump áp đặt hàng loạt thuế quan mới để đáp trả.

Đề cập đến khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại tại buổi vận động ở Port Huron-một thị trấn thuộc bang Michigan nằm sát biên giới Mỹ-Canada và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến thuế quan, ông Trump cho rằng hai bên sẽ sớm giải quyết xong vấn đề này, đồng thời cho biết phía Canada hiện sẵn sàng đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào.

Tổng thống Trump cũng một lần nữa lên tiếng bảo vệ các biện pháp thuế quan nhắm vào Canada. Các mức thuế này, được thực thi sau khi đàm phán song phương thất bại hồi tháng Tám, đã tác động đến lượng hàng hóa trị giá khoảng 20 tỷ USD.

Đáp lại, Canada đã áp thuế lên lượng hàng hóa tương đương của Mỹ, khiến Tổng thống Trump tiếp tục giáng đòn trả đũa bằng một đợt thuế quan mới lên tới 50% đối với một số mặt hàng nhất định.

Tuy nhiên, tuần trước, Nhà Trắng đã dỡ bỏ một số sắc thuế theo đề nghị từ Thượng nghị sỹ Susan Collins, đại diện cho bang biên giới Maine-địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Theo TTXVN/Vietnam+