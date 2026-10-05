Tổng thống Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm về trí tuệ nhân tạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới sau cuộc họp với lãnh đạo các công ty công nghệ về trí tuệ nhân tạo tại Nhà Trắng, Washington, ngày 29/9/2026. Ảnh: AFP

Theo thông báo của Tổng thống Trump, “Super Intelligence Force” (SIF) có nhiệm vụ điều phối nỗ lực của Chính phủ liên bang nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực mà ông gọi là “siêu trí tuệ”, đồng thời bảo vệ lợi ích và cải thiện đời sống của người dân Mỹ.

Lực lượng này cũng sẽ điều phối hoạt động của Chính phủ liên bang với người tiêu dùng, các tổ chức vì lợi ích công cộng, tổ chức tôn giáo, đơn vị cung cấp cơ sở hạ tầng trọng yếu và các công ty hoạt động trong lĩnh vực AI.

Tuy nhiên, thông báo chưa nêu cụ thể những biện pháp mà lực lượng đặc nhiệm sẽ triển khai cũng như phạm vi giám sát đối với quá trình phát triển AI. Vấn đề quản lý công nghệ này đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn, trong đó một số lãnh đạo ngành công nghệ đã lên tiếng về những rủi ro và kêu gọi xây dựng khuôn khổ quản lý ở cấp liên bang.

Theo Tổng thống Trump, lực lượng đặc nhiệm sẽ do Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton cùng Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật Emil Michael và Giám đốc Văn phòng Quản lý nhân sự Scott Kupor lãnh đạo.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Nhà Trắng vào tuần trước. Tại cuộc gặp, ông Trump cho biết 6 công ty đã ký một thỏa thuận đặt ra các tiêu chuẩn để tự giám sát công nghệ của mình.

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton tại phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện ở Washington, ngày 15/7/2026. Ảnh: Getty Images

Trước đó, ông Trump đã thông báo kế hoạch thành lập một lực lượng đặc nhiệm về AI trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều quan ngại liên quan đến sự phát triển của công nghệ này.

Ông Jay Clayton, người được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò điều phối chính sách AI của Nhà Trắng, cho rằng việc Mỹ duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực AI sẽ giúp nước này có điều kiện tốt hơn để ứng phó với các nguy cơ, trong đó có những rủi ro liên quan đến các đối thủ.

Theo ông Clayton, lực lượng đặc nhiệm sẽ xem xét khuôn khổ pháp luật hiện hành và thảo luận những biện pháp mà Quốc hội Mỹ có thể cân nhắc trong lĩnh vực AI.

Theo ABC News