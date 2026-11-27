Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vừa trải qua một phiên thảo luận căng thẳng nhưng chưa đạt được đột phá về khuôn khổ ngân sách giai đoạn 2028-2034 và cơ chế tài chính hỗ trợ Ukraine. Trong bối cảnh hàng loạt cuộc bầu cử quan trọng sắp diễn ra tại các quốc gia thành viên vào năm 2027, Paris và Berlin đang ráo riết thúc đẩy một thỏa thuận trước hạn chót ngày 31/12 năm nay nhằm tránh nguy cơ bế tắc chính trị.