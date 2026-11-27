Tổng thống Mỹ sẵn sàng chào đón Nga dự hội nghị G20
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/11 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại bang Florida vào tháng tới, nếu nhà lãnh đạo Nga mong muốn. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh khả năng ông Putin đến Mỹ vẫn chưa được Điện Kremlin xác nhận.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-thong-my-san-sang-chao-don-nga-du-hoi-nghi-g20-246261127122622943.htm