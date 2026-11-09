Tổng thống Mỹ: 'Rất khó xảy ra' khả năng nối lại tấn công Iran nếu đàm phán đạt tiến triển

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 8/11, ông Trump 5 lần nhắc lại khả năng nối lại tấn công Iran là "rất khó xảy ra". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ vẫn sẵn sàng không kích "nếu cần thiết", tùy thuộc vào việc Iran có chấp nhận ký kết "một thỏa thuận rất mạnh mẽ" hay không.

Ông Trump cho biết, Mỹ hiện triển khai ba tàu sân bay tại Trung Đông, tất cả đều ở trạng thái "đã sẵn sàng chiến đấu". Quân đội Mỹ cũng xác định 38 cây cầu và nhiều nhà máy điện ở Iran có thể bị phá hủy "chỉ trong vòng một giờ" nếu giao tranh tái diễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH

Dù vậy, Tổng thống Mỹ tỏ ra ngần ngại trước khả năng phá hủy hạ tầng dân sự, cho rằng việc khôi phục sẽ "phải mất 10 năm". Ông tuyên bố các đợt không kích trước đó đã phá hủy hệ thống phòng không và phần lớn cơ sở sản xuất quân sự của Iran, khiến nước này chỉ còn khoảng 10% năng lực tên lửa và 15% khả năng sản xuất máy bay không người lái.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Đảng Cộng hòa chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ hôm 3/11, trong bối cảnh cử tri phản đối cuộc chiến tốn kém tại Iran. Phó tổng thống JD Vance trước đó cũng cho rằng những tác động tiêu cực của xung đột đối với đời sống người Mỹ là nguyên nhân khiến phe Cộng hòa nhận kết quả bất lợi.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/11 cho biết, hoạt động đi lại của các bên trung gian hòa giải đã tạm dừng do "cơn sốc" từ kết quả bầu cử Mỹ, khiến các bên cần thời gian đánh giá tình hình. Trên mạng xã hội X, ông khẳng định đề xuất hòa bình của Tehran vẫn có hiệu lực, đồng thời kêu gọi Washington lựa chọn giữa hòa bình và nguy cơ đối mặt với đòn đáp trả khốc liệt từ lực lượng vũ trang Iran.

Trong khi đó, Qatar và các nước trung gian khác vẫn nỗ lực thúc đẩy đối thoại, bác bỏ thông tin đàm phán đã thất bại. Xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran đã kéo dài 8 tháng, từ tháng 2. Căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn ở mức cao với các vụ tấn công tàu dầu tiếp diễn. Hôm 7/11, Mỹ cũng thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Iron Gate nhằm ngăn chặn các tuyến vận chuyển vũ khí của Tehran qua đường bộ và Biển Caspian.