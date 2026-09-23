Tổng thống Mỹ phát tín hiệu tích cực về đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20-1-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu ngày 22-9 bên lề Đại hội đồng LHQ tại New York, ông Trump cho hay các đặc phái viên Mỹ đã có những cuộc tiếp xúc “hiệu quả” với các bên trung gian, qua đó thúc đẩy tiến trình đối thoại.

Mục tiêu của Washington là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Washington có thể tấn công thêm các địa điểm nghi ngờ, trong đó có cơ sở được gọi là “Núi Pickaxe”, nếu phát hiện hoạt động đáng kể.

Ông Trump cũng cho biết lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng trở lại kể từ khi xung đột Iran bùng phát, cho thấy tầm quan trọng của tuyến hàng hải chiến lược này đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo ông, tiến trình hiện tại có thể dẫn tới 2 kịch bản: đạt được thỏa thuận hoặc xung đột kết thúc nhanh chóng, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy.