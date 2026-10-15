Tổng thống Mỹ nói xung đột với Iran sẽ kết thúc 'rất sớm', rộ tin Washington tính dùng đến vũ khí công phá mạnh nhất

Các nguồn tin Mỹ cho hay, nước này cân nhắc sử dụng bom GBU-43/B MOAB để tấn công Iran. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, phát biểu với phóng viên tại bang Montana, ông Trump nói: “Xung đột với Iran sẽ kết thúc rất sớm… đúng như cách họ muốn”. Ông khẳng định Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và giá dầu sẽ “giảm mạnh”.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng, hải quân, không quân và lực lượng lãnh đạo của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng sau các chiến dịch quân sự của Mỹ. Tổng thống Mỹ tuyên bố, các cuộc không kích của Washington đã phá hủy toàn bộ hạm đội Iran gồm 159 tàu và khiến các máy bay chiến đấu của nước này không còn khả năng hoạt động.

Trong khi đó, hãng tin CNN cho hay, ông Trump đã chỉ đạo quân đội chuẩn bị thêm các phương án tấn công nhằm vào những mục tiêu của Iran, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân. Các phương án có thể được triển khai trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, nếu Tổng thống quyết định nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Một trong những lựa chọn được đề cập là sử dụng bom GBU-43/B MOAB, thường được gọi là “mẹ của mọi loại bom”. Đây là loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất trong kho vũ khí Mỹ. Theo các nguồn tin am hiểu kế hoạch quân sự, phương án này đã được tính đến trong kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm một cơ sở nghi nằm sâu dưới lòng đất tại núi Pickaxe.

Mỹ và Israel cho rằng, Iran cất giữ các thành phần thuộc chương trình hạt nhân tại khu vực này. Ông Trump nhiều lần đe dọa tấn công Pickaxe Mountain, nhấn mạnh mục tiêu ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, hiệu quả của bom MOAB đối với các cơ sở nằm sâu dưới lòng đất vẫn chưa rõ ràng. Loại bom dẫn đường bằng GPS này có thể gây sức công phá trên diện rộng, tương đương khoảng chín dãy phố, nhưng không được thiết kế để xuyên sâu xuống lòng đất. Các nguồn tin CNN dẫn lời nhận định vũ khí này có thể khó phá hủy những cơ sở được bảo vệ bằng các lớp đá granite dày và hệ thống công sự kiên cố.

Một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận về kế hoạch quân sự cho rằng, MOAB phù hợp hơn với mục tiêu phá hủy diện rộng trên bề mặt, thay vì xuyên phá các công trình ngầm. Nếu được sử dụng, loại bom này có thể gây thiệt hại lớn tại khu vực bị đánh trúng, đồng thời làm dấy lên lo ngại về thương vong dân sự, nhất là khi mục tiêu là cơ sở năng lượng gần khu dân cư.

Theo CNN, giới chức Mỹ vẫn cân nhắc tác động tâm lý của loại vũ khí này trong các phương án quân sự. Một nguồn tin cho biết, Washington có thể chịu sức ép phải hành động thêm nhằm buộc Tehran chấp nhận các yêu cầu của Mỹ, dù chưa rõ những cuộc tấn công mới có đạt được mục tiêu đó hay không.

Cả Mỹ và Iran hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.