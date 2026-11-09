Tổng thống Mỹ nói về khả năng tấn công Iran, Ngoại trưởng Rubio hoài nghi triển vọng đàm phán, Tehran cảnh báo

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quyết định có tiến hành thêm các cuộc tấn công hay không phụ thuộc vào Iran. (Nguồn: Anadolu)

Ngày 8/11, trả lời phỏng vấn kênh CNN, ông Trump nhấn mạnh, quyết định có tiến hành thêm các cuộc tấn công hay không phụ thuộc vào việc Iran có chấp nhận một thỏa thuận đủ mạnh hay không. Tổng thống Mỹ tuyên bố, Washington đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực quân sự của Iran trong những lần giao tranh trước đó và có thể tiếp tục không kích đối phương.

Theo ông chủ Nhà Trắng, Mỹ hiện có 3 tàu sân bay trong khu vực trong khi năng lực phòng thủ của Iran đã suy giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 10% tên lửa và 15% thiết bị bay không người lái (UAV). Ông cũng nói quân đội Mỹ đã xác định 38 cây cầu của Iran có thể bị phá hủy trong vòng một giờ, nhưng không muốn tấn công các mạng lưới hạ tầng phục vụ dân sinh do việc tái thiết có thể mất tới 10 năm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định, khả năng đạt được thỏa thuận ngoại giao với Iran vẫn chưa rõ ràng. Phát biểu trước khi lên đường tới Paris dự cuộc họp ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ông Rubio cho biết, các bên trung gian vẫn đang trao đổi với Tehran, song chưa có dấu hiệu đột phá.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cáo buộc, các yêu cầu của Iran là “phi thực tế”, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Trump luôn ưu tiên giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao, nhưng không phải lúc nào điều đó cũng khả thi.

Ông Rubio bảo vệ cách xử lý của chính quyền Tổng thống Trump đối với cuộc xung đột với Iran, cho rằng Washington phải đối phó với mối đe dọa an ninh quốc gia kéo dài, bất chấp những hệ quả chính trị có thể phát sinh. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cần tiếp tục là ưu tiên chung của cả đảng Dân chủ và Cộng hoà.

Về khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công, ông Rubio khẳng định hành động quân sự của Washington mang tính phòng vệ và phụ thuộc vào mức độ đe dọa đối với lực lượng Mỹ hoặc hoạt động hàng hải. Washington có quyền tự vệ nếu xuất hiện nguy cơ rõ ràng và trực tiếp đối với các lực lượng Mỹ trong khu vực hoặc tàu thuyền qua lại.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày tuyên bố đề xuất kéo dài 2 ngày nhằm chấm dứt xung đột của Tehran vẫn được duy trì. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi kêu gọi Nhà Trắng đáp ứng các điều kiện của Iran, trong đó có việc chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận. Ông cảnh báo, nếu Washington lựa chọn giải pháp quân sự, các lực lượng Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, đề xuất gồm 7 bước được Tehran đưa ra từ tháng 9 vẫn là cơ sở cho các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Đề xuất này đã được rút gọn để có thể triển khai trong vòng 2 ngày.

Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran, ngày 7/11 bác bỏ thông tin cho rằng hai bên không đạt được thỏa thuận.