Tổng thống Mỹ nói về khả năng nối lại tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 8/11, trả lời báo giới, Tổng thống Trump nhấn mạnh, Mỹ có quyết định tiến hành thêm các cuộc tấn công hay không phụ thuộc vào việc Iran có chấp nhận một thỏa thuận hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố, Washington đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực quân sự của Iran trong những lần giao tranh trước đó và có thể tiếp tục tấn công đối phương. Ngoài ra, Mỹ hiện có 3 tàu sân bay đang hiện diện tại khu vực trong khi năng lực phòng thủ của Iran đã suy giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 10% tên lửa và 15% thiết bị bay không người lái (UAV).

Ông Trump cho hay, quân đội Mỹ đã xác định 38 cây cầu của Iran có thể bị phá hủy trong vòng một giờ, nhưng không muốn tấn công các mạng lưới hạ tầng phục vụ dân sinh.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định, khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran hiện vẫn chưa rõ ràng. Các bên trung gian vẫn tích cực trao đổi với Tehran, song chưa có dấu hiệu đột phá.

Theo quan chức ngoại giao Mỹ, các yêu cầu của Iran là phi thực tế, đồng thời bảo vệ cách xử lý của chính quyền Tổng thống Trump đối với cuộc xung đột với Iran. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh, việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cần tiếp tục là ưu tiên chung của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố đề xuất kéo dài 2 ngày nhằm chấm dứt xung đột của Tehran vẫn được duy trì. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi kêu gọi Nhà Trắng đáp ứng các điều kiện của Iran, trong đó có việc chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận. Ông Araghchi cảnh báo, nếu Washington lựa chọn giải pháp quân sự, Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, đề xuất được Tehran đưa ra từ tháng 9 vẫn là cơ sở cho các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Đề xuất này đã được rút gọn để có thể triển khai trong vòng 2 ngày.

Giá dầu thế giới tuần này được dự báo có xu hướng tăng, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua trong trạng thái giảm sâu, bất chấp những lo ngại về an ninh hàng hải tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.