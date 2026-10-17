Tổng thống Mỹ nới trừng phạt và thuế quan với Nga trong nỗ lực giảm giá nhiên liệu

Trong một sắc lệnh hành pháp được Nhà Trắng công bố hôm 16/10 (giờ địa phương), ông Trump cho biết việc miễn trừ này phục vụ cho lợi ích quốc gia của Mỹ.

Thời gian gần đây ông Trump lại có thái độ ngày càng thân thiện hơn với Moscow, đồng thời công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy, thậm chí còn gợi ý rằng Kyiv cần một nhà lãnh đạo mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: ABACA

Sắc lệnh nêu rõ rằng việc miễn trừ này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi ông Trump hoặc các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông xác định rằng "cần có các hành động tiếp theo".

"Tôi đã gửi tới Quốc hội văn bản xác nhận rằng việc đưa ra quyết định miễn trừ vào thời điểm này là vì lợi ích quốc gia của Mỹ” - ông Trump khẳng định trong sắc lệnh.

Hạ nghị sĩ Mỹ Don Beyer, một đảng viên Dân chủ từ bang Virginia, đã chỉ trích gay gắt ông Trump vì quyết định miễn trừ này, cho rằng ông đang nhượng bộ Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

Ông Trump cũng vấp phải sự chỉ trích từ một số thượng nghị sĩ Mỹ, bao gồm cả các thành viên đảng Cộng hòa, liên quan đến một thỏa thuận cung ứng dầu diesel gần đây với Nga. Theo đó, ông Trump đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Nga, đổi lại, Nga sẽ cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu nhằm hạ giá nhiên liệu. Các nhà lập pháp phản đối thỏa thuận này khi cho rằng nó sẽ góp phần tài trợ cho các nỗ lực chiến tranh của Nga.