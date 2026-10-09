Tổng thống Mỹ nói sẽ ngừng không kích Iran đến sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 8/10, ông Trump cho biết Mỹ sẽ không nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông cũng cho biết nhóm của ông đang có “những cuộc thảo luận hiệu quả với Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Tạp chí The Atlantic nhận định ông Trump muốn duy trì giai đoạn tương đối yên ắng trong cuộc chiến với Iran cho đến sau bầu cử, nhằm tránh để cuộc xung đột vốn không được lòng công chúng trở thành tâm điểm chú ý. Mỹ đã không tiến hành không kích Iran trong những tuần gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4, nhưng thỏa thuận không được duy trì khi hai bên nối lại giao tranh trong những tháng tiếp theo. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi cuối tháng 9, ông Trump cũng để ngỏ khả năng leo thang chiến sự với Iran.

Trong khi đó, giá xăng dầu tại Mỹ vẫn ở mức cao, cùng với chi phí thực phẩm và nhiều hàng hóa khác, gây áp lực lên ngân sách của người dân nước này. Đây cũng là những vấn đề có thể ảnh hưởng đến các ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi cử tri Mỹ sẽ bầu lại các thành viên tại hai viện của Quốc hội Mỹ.

Giá nhiên liệu và thực phẩm vẫn là những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử ngày 3/11, trong khi triển vọng kinh tế tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với các ứng viên tranh cử.

Trên thực địa, quân đội Mỹ đang tăng cường lực lượng tại Trung Đông. Theo tờ Wall Street Journal, giới chức Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba cùng hàng nghìn binh sĩ Mỹ dự kiến đến khu vực Trung Đông vào cuối tháng 11.