Tổng thống Mỹ nhận định có 'động lực tích cực' hướng tới chấm dứt xung đột

Hiện trường một vụ tấn công tại Minab, tỉnh Hormozgan, Iran, ngày 28/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định có "động lực tích cực" hướng tới việc chấm dứt xung đột với Iran.

Ông Trump đưa ra nhận định trên sau cuộc gặp với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, nước hiện là một trung gian quan trọng cho xung đột tại Trung Đông.

Bình luận trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Trump viết: "Tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani… nhiều điều đã được thảo luận liên quan đến Iran."

Trong bài đăng trên, ông Trump cho biết các cuộc tấn công tiếp theo "khá khó xảy ra" vì các đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Vùng Vịnh "muốn duy trì hiện trạng."

Theo ông, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait và các nước khác trong khu vực ủng hộ việc duy trì lệnh phong tỏa hải quân hiện tại của Mỹ đối với Iran cùng với Chiến dịch Cổng Sắt mới được phát động, nhằm hạn chế các tuyến đường tiếp tế trên bộ của Iran.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh tất cả đều đồng ý rằng Iran không thể có vũ khí hạt nhân, điều mà ông gọi là "không thể thương lượng." Về điểm này, trước đó, Iran đã nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cùng ngày 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định việc chuyển urani làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này không nằm trong chương trình đàm phán.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Baqaei cho biết Iran đã rút ngắn thời hạn thực hiện đề xuất từ 7 ngày xuống còn 2 ngày nhằm thể hiện thiện chí, đồng thời nhấn mạnh Tehran vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không đánh đổi lợi ích và an ninh quốc gia.

Ông cho rằng các quan chức Mỹ đưa ra những yêu cầu mâu thuẫn và liên tục thay đổi điều kiện đàm phán.

Liên quan eo biển Hormuz, Tehran đang tập trung khôi phục an ninh hàng hải theo các điều kiện của mình. Ông Baqaei nhấn mạnh việc Washington thực thi các nội dung trong bản ghi nhớ tháng 6 sẽ mở đường cho giai đoạn đàm phán tiếp theo./.