Tổng thống Mỹ: Nga và Ukraine đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng

“Lệnh ngừng bắn về năng lượng giữa Nga và Ukraine có hiệu lực ngay lập tức”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. “Cả hai bên đã đồng ý”, ông nói thêm, đồng thời kêu gọi Moscow và Kiev không phá vỡ thỏa thuận.

Tuy nhiên, phía Moscow chưa lập tức xác nhận thông tin. Còn về phía Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trả lời trang tin Axios rằng thông báo của ông Trump là “tin mới đối với tôi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Nếu Nga đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng, Ukraine cũng sẽ đồng ý. Nếu Tổng thống Trump đã đàm phán việc này với ông Putin, xin hãy cho chúng tôi biết lệnh ngừng bắn bắt đầu khi nào. Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ chấp nhận”, ông Zelenskyy nói.

Ông Zelenskyy trước đó nhiều lần khẳng định Ukraine sẽ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moscow chấm dứt các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Ông Trump và ông Zelenskyy trong tuần qua đã tranh luận về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga. Tổng thống Mỹ cho rằng các cuộc tấn công này góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel toàn cầu, thay vì cuộc chiến với Iran.

Hôm 9/10, ông Trump cho biết đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc mua dầu diesel từ Nga để đưa ra thị trường Mỹ và thế giới. Động thái gây tranh cãi được cho là nhằm hạ giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố hoàn toàn ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn nhằm bảo vệ nguồn cung lương thực toàn cầu và cơ sở hạ tầng năng lượng tại cả Nga lẫn Ukraine.

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết nước này ủng hộ mạnh mẽ lời kêu gọi của ông Trump về một lệnh ngừng tấn công hạ tầng năng lượng lâu dài, bắt đầu ngay lập tức.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng ủng hộ một lệnh ngừng bắn thực chất đối với hạ tầng năng lượng.

Thủ tướng Canada Mark Carney, người trước đó chỉ trích thỏa thuận dầu diesel giữa ông Trump và ông Putin, cũng bày tỏ ủng hộ lệnh ngừng bắn trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, theo văn phòng của ông cho biết.