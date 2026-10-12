Tổng thống Mỹ: Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng

Tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ về việc Nga và Ukraine ngừng tấn công các cơ sở năng lượng

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 11-10, Tổng thống Trump viết, hai bên đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng và kêu gọi không vi phạm thỏa thuận. Tuy nhiên, theo Reuters, Moscow chưa đưa ra phản hồi, còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ủng hộ lệnh ngừng bắn nhưng yêu cầu Nga cũng phải thực hiện cam kết.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ gia tăng sức ép, yêu cầu Ukraine chấm dứt tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga. Ông Trump cho rằng những cuộc tấn công này góp phần đẩy giá dầu diesel tại Mỹ tăng cao, gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới. Washington còn cảnh báo ngừng chia sẻ tình báo và cung cấp vũ khí cho Kiev nếu Ukraine không dừng tấn công.

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine chỉ chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin đình chỉ các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng điện của Ukraine, đồng thời đề nghị Nga thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện trong 60 ngày để Ukraine tổ chức bầu cử. Các cuộc bầu cử tại nước này đã bị đình chỉ từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự năm 2022, do luật pháp Ukraine không cho phép tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật.