Ngày 18-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Chuyến thăm diễn ra trước thềm cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến tổ chức ngày 19-11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16-11, ông Tập Cận Bình sẽ tiếp xúc với 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Nga tại Thâm Quyến.

Trước đó, Điện Kremlin và Nhà Trắng cũng xác nhận kế hoạch này. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo 3 cường quốc gặp nhau trực tiếp theo hình thức hội nghị 3 bên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình thế giới và duy trì ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn.

Trong khi đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov đánh giá sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng, đồng thời cho biết Moscow mong muốn các bên có thể đưa ra tuyên bố chung sau cuộc gặp.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump muốn thảo luận với lãnh đạo Nga và Trung Quốc về khả năng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân, trong đó Washington hướng tới 1 khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới có sự tham gia của cả 3 nước.

Vấn đề này trở nên cấp thiết sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực vào tháng 2-2026, chấm dứt các giới hạn đối với 2 kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, khả năng đạt được thỏa thuận ngay tại cuộc gặp không được đánh giá cao. Trung Quốc hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân nhỏ hơn đáng kể so với Mỹ và Nga, đồng thời chưa thể hiện sự sẵn sàng tham gia một thỏa thuận kiểm soát vũ khí tương tự.

Bên cạnh đó, cuộc xung đột tại Iran cũng là 1 trong những vấn đề Tổng thống Trump dự kiến trao đổi với 2 nhà lãnh đạo.

Theo 1 quan chức Mỹ, Washington muốn tận dụng cuộc gặp để thảo luận về tình hình Iran và những tác động đối với an ninh quốc tế.

Theo các nhà phân tích quốc tế, cuộc gặp có thể mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là tạo ra những đột phá thực chất.

Mỹ muốn thúc đẩy đối thoại về hạt nhân, còn Nga có cơ hội khẳng định vị thế trên bàn ngoại giao quốc tế, trong khi Trung Quốc thể hiện vai trò của mình trong các vấn đề toàn cầu.