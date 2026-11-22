Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 cho biết, ông đã có những cuộc trao đổi tích cực với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột Ukraine bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Trung Quốc.

Theo ông Trump, nhà lãnh đạo Nga đã thể hiện rõ mong muốn chấm dứt chiến sự thông qua các biện pháp ngoại giao.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng sau chuyến công du châu Á, ông Trump mô tả những cuộc thảo luận với ông Putin là "rất tốt đẹp". Nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng hiện có cơ hội lớn để các bên tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

"Ông ấy đã bày tỏ rõ ràng mong muốn chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bằng biện pháp ngoại giao. Tôi cũng đã nói chuyện với các đại diện của chúng tôi, họ đang làm rất tốt. Tuy nhiên, đây là một công việc khó khăn, thực sự là một nhiệm vụ đầy thách thức", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho rằng, quan hệ căng thẳng giữa lãnh đạo Nga và Ukraine là một trong những yếu tố khiến tiến trình giải quyết xung đột trở nên phức tạp.

Ông cũng chưa muốn thảo luận về các bảo đảm an ninh dành cho Kiev khi chưa đạt được thỏa thuận hòa bình.

Khi được hỏi liệu Washington có sẵn sàng cung cấp cho Ukraine cơ chế bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của Hiến chương NATO hay không, ông Trump cho biết, Mỹ chưa xác định được những cam kết cụ thể có thể đưa ra.

"Hiện tại, tôi không muốn bàn về các bảo đảm an ninh, bởi vì trước tiên chúng ta phải đạt được một thỏa thuận đã", ông nhấn mạnh.

Những phát biểu này được đưa ra sau cuộc gặp riêng giữa ông Trump và ông Putin, tiếp đó là cuộc họp 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19/11/2026 tại Thâm Quyến.

Xung đột Ukraine là một trong những vấn đề trọng tâm được trao đổi.

Cùng thời điểm, hai đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu tại Berlin.

Ông Kushner cho biết, Tổng thống Mỹ đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới cả lãnh đạo Nga và Trung Quốc, thúc giục họ tham gia tích cực hơn vào nỗ lực đạt được hòa bình.

Theo Financial Times, chính quyền ông Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trước đầu tháng 1/2027.

Tuy nhiên, Kiev và các đối tác châu Âu lo ngại thời hạn gấp rút có thể gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận những nhượng bộ bất lợi.

Các nguồn tin ngoại giao cho rằng, Nga có thể đạt được những điều khoản thuận lợi hơn nếu thỏa thuận được hoàn tất trước khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Khi đó, đảng này được dự báo sẽ tìm cách tăng hỗ trợ cho Ukraine và siết chặt các biện pháp trừng phạt Moscow.