Tổng thống Mỹ muốn Ukraine tìm người thay Tổng thống Zelensky đàm phán với Nga

Mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày càng căng thẳng. (Nguồn: Getty Images)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng để vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ ngày 3/11 tại bang Kansas, ông Trump chỉ trích cách xử lý xung đột của ông Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine lẽ ra đã có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn nếu làm theo lời khuyên của ông từ trước.

Ông Trump nói: “Tôi nghĩ đã đến lúc cần có người khác đàm phán thay Ukraine. Rất nhiều người đã thiệt mạng.

Họ đang mất đi lực lượng lao động nam”. Ông cũng cho rằng, ông Zelensky không muốn chấm dứt xung đột. Theo lời ông chủ Nhà Trắng, Mỹ “đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều nhưng không nhận lại được gì”.

Liên quan khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với ông Putin và ông Tập Cận Bình nhằm giải quyết xung đột Ukraine, ông Trump cho biết chưa đồng ý với đề xuất này nhưng sẵn sàng tham dự, nhấn mạnh: “Tôi sẽ sẵn sàng, không hẳn là vì Ukraine, bởi vì nói thẳng ra, Nga đã đối xử tốt với Ukraine”.

Theo ông, trọng tâm của cuộc gặp sẽ là vũ khí hạt nhân và giải trừ hạt nhân. Ông nhận định, Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, tiếp đến là Nga, trong khi Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và có thể cần khoảng 5 năm để bắt kịp.

Khi được hỏi liệu có gặp hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc để bàn cách chấm dứt xung đột Ukraine mà không có sự tham dự của ông Zelensky hay không, ông Trump nói sẽ làm mọi điều có thể để kết thúc xung đột, bất kể có ai tham gia cuộc gặp hay không.

Hiện, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố mới nhất này của ông Trump.

Trước đó, báo The Wall Street Journal ngày 18/10 đưa tin, ông Putin đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào tháng tới nhằm thảo luận về Ukraine và tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột theo những điều kiện có lợi cho Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các bên đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp, song chưa có thống nhất rõ ràng về thời điểm và chương trình nghị sự.

Thông tin này xuất hiện sau khi ông Trump thông báo đạt thỏa thuận mua dầu diesel của Nga nhằm hạ giá nhiên liệu, đồng thời ký sắc lệnh miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ông Zelensky chỉ trích động thái nới lỏng trừng phạt, cho rằng việc này mà không đi kèm thỏa thuận giảm leo thang rõ ràng và lâu dài với Nga là biểu hiện của sự yếu thế.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết đã trao đổi với các Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal và Thom Tillis về việc chia sẻ thông tin tình báo và hoạt động của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink tại Ukraine.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết, Ukraine không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác trước đợt tấn công đầu tiên bằng tên lửa đạn đạo của Nga trong đêm trước đó. Ông cũng nói các hạn chế về tốc độ kết nối của Starlink và hệ thống Starshield vẫn được duy trì tại một số khu vực dọc tiền tuyến, đồng thời cho biết phía Mỹ chưa giải thích những vấn đề này.

Theo Thượng nghị sĩ Tillis, ông Zelensky cũng nêu quan ngại về tình trạng chậm cung cấp tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không. Ông cảnh báo việc làm suy giảm liên lạc vệ tinh của Ukraine, gây suy yếu năng lực phòng không và nới lỏng trừng phạt Nga sẽ khuyến khích ông Putin tiếp tục các hoạt động quân sự và kéo dài xung đột.

Theo ông Tillis, nhà lãnh đạo Ukraine tái khẳng định sẵn sàng chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga nếu ông Putin cũng cam kết thực hiện điều tương tự.

Thượng nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh Quốc hội nước này tiếp tục cam kết hỗ trợ Ukraine và các đồng minh châu Âu thông qua các biện pháp trừng phạt những bên tạo điều kiện cho Nga tiến hành chiến dịch quân sự, đồng thời thúc đẩy một nền hòa bình lâu dài.