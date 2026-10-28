Tổng thống Mỹ muốn đổi tên “trí tuệ nhân tạo” thành “siêu trí tuệ”

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 27/10, ông Trump tiếp tục chỉ trích báo The Wall Street Journal vì sử dụng thuật ngữ AI thay vì SI, cách gọi mà ông cho là chính xác hơn. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington sẽ sớm chính thức cấm thuật ngữ “AI/trí tuệ nhân tạo” trong các văn bản liên quan và những tài liệu khác.

Hồi tháng 9, ông đã ký sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan thuộc nhánh hành pháp sử dụng thuật ngữ SI thay cho AI. Đầu tháng 10, ông cũng cảnh báo rằng Nhà Trắng “coi bất kỳ ai sử dụng thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo”, thay vì thuật ngữ mới được chấp nhận rộng rãi hơn và chính xác hơn là “siêu trí tuệ”, đều là đối thủ".

Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng trước, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ đổi tên AI thành SI trong các văn bản chính thức. Giải thích về đề xuất này, ông cho rằng từ “nhân tạo” khiến trí tuệ bị hiểu là không có thật, trong khi công nghệ này có những khả năng đáng chú ý. Tuy nhiên, ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng trong quá trình phát triển và ứng dụng công nghệ.

Cũng trong tháng 10, Tổng thống Trump thông báo thành lập lực lượng mang tên “Lực lượng Siêu trí tuệ”, do Giám đốc Tình báo quốc gia Jay Clayton lãnh đạo. Theo ông, cơ quan này có nhiệm vụ điều phối nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực siêu trí tuệ, đồng thời bảo vệ lợi ích và cải thiện đời sống người dân.

Động thái trên cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy việc định hình thuật ngữ và cách tiếp cận chính thức đối với công nghệ tiên tiến, trong bối cảnh Mỹ coi năng lực đổi mới và vị thế dẫn đầu về công nghệ là những ưu tiên chiến lược.