Tổng thống Mỹ muốn cấm dùng thuật ngữ 'trí tuệ nhân tạo'

Trong bài đăng trên Truth Social, ông chỉ trích Wall Street Journal vì vẫn sử dụng tên gọi truyền thống, đồng thời kêu gọi tờ báo này chuyển sang dùng thuật ngữ "siêu trí tuệ", viết tắt là SI.

"Khi nào tờ Wall Street Journal mới bắt đầu gọi Trí tuệ Nhân tạo (AI), một cái tên rất tệ và không chính xác, phải là SI (Siêu trí tuệ), cái tên mà gần như tất cả những người khác đang sử dụng hoặc sẽ sớm sử dụng? Trong thời gian ngắn nữa, chúng tôi sẽ chính thức CẤM thuật ngữ 'AI/Trí tuệ Nhân tạo' trong tất cả các văn bản liên quan và mọi thứ khác vì tính không chính xác của nó", ông viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp màn hình.

Động thái này tiếp nối sắc lệnh hành pháp ông Trump ký ngày 29/9, yêu cầu các cơ quan thuộc nhánh hành pháp liên bang thay thế thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" và "AI" bằng "siêu trí tuệ" và "SI" trong thư từ chính thức, báo cáo, cổng thông tin điện tử và văn bản chính sách.

Ngày 8/10, ông Trump từng tuyên bố trên Truth Social rằng Nhà Trắng coi bất kỳ ai tiếp tục sử dụng cụm từ "trí tuệ nhân tạo" thay vì "siêu trí tuệ" là "kẻ thù". Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi cuối tháng 9, ông giải thích: "Việc sử dụng từ 'nhân tạo' khiến trí tuệ nghe có vẻ giả tạo. Nó không phải là giả tạo. Trên thực tế, nó thật đáng kinh ngạc".

Chính quyền Mỹ cũng đưa thuật ngữ mới vào hoạt động chính thức khi ông Trump công bố thành lập "Lực lượng Siêu trí tuệ" ngày 4/10. Tổ chức do Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton đứng đầu, có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên bang, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức xã hội và đơn vị hạ tầng trọng yếu nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực này. Sắc lệnh ngày 29/9 còn yêu cầu Trợ lý Tổng thống về Khoa học và Công nghệ trình dự thảo luật trong vòng 60 ngày, nhằm xây dựng định nghĩa pháp lý liên bang cho thuật ngữ "siêu trí tuệ".

Tuy nhiên, sắc lệnh chỉ có hiệu lực bắt buộc đối với các cơ quan chính quyền liên bang, không thể đơn phương buộc doanh nghiệp tư nhân hay báo chí thay đổi cách gọi.

Một số doanh nghiệp đã hưởng ứng động thái này. Tỷ phú Elon Musk tuyên bố đổi tên bộ phận công nghệ của SpaceX thành "SpaceX Super Intelligence", viết tắt là SpaceXSI, trong khi Salesforce đổi tên nền tảng AIForce thành SIForce.

Ở chiều ngược lại, Thống đốc California Gavin Newsom ngày 30/9 ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan của bang tiếp tục sử dụng thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" và "AI", bất chấp chỉ đạo từ chính phủ liên bang.