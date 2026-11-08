Tổng thống Mỹ mời ông chủ võ thuật làm Thư ký Báo chí Nhà Trắng, các tay đấm làm phụ tá

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/11, ông Trump gọi White là "một tay đấm và chiến binh đầy bạo lực" và trực tiếp kêu gọi: "Dana, hãy nhận công việc này!".

Không chỉ đề nghị White làm phát ngôn viên, ông Trump còn muốn ông đưa 6 võ sĩ UFC nổi tiếng gồm Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes và Kayla Harrison đến Nhà Trắng làm phụ tá báo chí.

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cũng bày tỏ sự ủng hộ trên mạng xã hội: "Tuyệt vời! Làm đi, @DanaWhite!".

Hình ảnh Dana White cùng 6 võ sĩ UFC được ông Trump đăng tải trong lời kêu gọi trên MXH Truth Social.

Vị trí Thư ký Báo chí Nhà Trắng bị bỏ trống từ ngày 16/10, sau khi bà Katie Zacharia rời chức vụ này chỉ sau 5 ngày làm việc. Trước đó, bà Karoline Leavitt rời vị trí này hồi tháng 8 để dành thời gian cho gia đình.

Nếu nhận lời, ông White, 57 tuổi, sẽ phải chủ trì các cuộc họp báo truyền hình trực tiếp hàng ngày với giới truyền thông. Công việc này cũng đồng nghĩa ông phải chấp nhận mức thu nhập thấp hơn đáng kể so với công việc tại UFC, khi lương Thư ký Báo chí Nhà Trắng chỉ khoảng 195.000 USD mỗi năm.

Sau khi nhận được lời mời, ông White đã đăng lên Instagram bức ảnh do AI tạo ra, mô tả cảnh ông đứng sau bục phát biểu tại phòng họp báo Nhà Trắng, kèm chú thích: "Tiến tới chương tiếp theo".

Ngoài ra, theo truyền thông Mỹ, ông được cho rằng đang trên đường đến Washington để gặp trực tiếp ông Trump tại Phòng Bầu dục ngày 9/11, nhằm thảo luận về đề nghị này.

Hai ông Trump và White có quan hệ thân thiết hơn 20 năm, bắt đầu từ năm 2001, khi Tổng thống Mỹ hỗ trợ UFC tổ chức các sự kiện tại khách sạn kiêm sòng bạc Trump Taj Mahal ở Atlantic City. Ông White nhiều lần công khai ủng hộ ông Trump và phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa các năm 2016, 2020 và 2024.

Về phía mình, Tổng thống Mỹ thường xuyên dự các sự kiện của UFC. Hồi tháng 6, giải đấu này còn tổ chức một sự kiện ngay trên thảm cỏ phía nam Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông.