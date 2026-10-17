Tổng thống Mỹ miễn hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga

Theo Reuters, ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp miễn áp dụng loạt biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga, chỉ vài ngày trước khi các quy định này chính thức có hiệu lực theo Đạo luật Lindsey Graham được ông ký ban hành hồi tháng 9.

Các biện pháp được miễn áp dụng bao gồm thuế đối với hàng hóa Nga và những hình phạt dành cho các quốc gia mua dầu khí của Moskva. Trong sắc lệnh do Nhà Trắng công bố, ông Trump khẳng định quyết định này phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ.

“Tôi đã trình lên Quốc hội văn bản xác nhận rằng việc ban hành quyết định miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt vào thời điểm này phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ”, ông Trump nêu rõ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo sắc lệnh, quyết định miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi ông Trump hoặc các quan chức cấp cao trong chính quyền xác định rằng cần có những hành động tiếp theo.

Đạo luật mang tên thượng nghị sĩ Lindsey Graham, được ông Trump ký ban hành vào giữa tháng 9. Mục tiêu nhằm gia tăng sức ép lên Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo quy định, Mỹ có thể áp thuế lên tới 100% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ 5 quốc gia mua dầu thô hoặc khí đốt của Nga nhiều nhất. Các biện pháp này cũng áp dụng đối với những quốc gia tiếp tục cố ý mua dầu khí Nga sau 30 ngày kể từ khi đạo luật được ban hành, hoặc nằm trong nhóm 5 nước hỗ trợ Moskva né tránh lệnh trừng phạt nhiều nhất.

Tuy nhiên, đạo luật cũng trao quyền cho Tổng thống Mỹ miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu thông báo với Quốc hội rằng việc thực thi chúng không phù hợp với lợi ích quốc gia.

Trước đó, ông Trump cũng vấp phải sự chỉ trích từ một số thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có cả các thành viên đảng Cộng hòa, liên quan đến thỏa thuận dầu diesel gần đây với Nga.

Theo thỏa thuận, ông Trump đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Nga. Đổi lại, Moskva cam kết cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu nhằm góp phần hạ giá nhiên liệu. Các nghị sĩ phản đối thỏa thuận cho rằng động thái này sẽ giúp Nga có thêm nguồn tài chính phục vụ các hoạt động quân sự.