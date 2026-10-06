Tổng thống Mỹ lên tiếng việc rút hàng loạt máy bay chiến đấu khỏi căn cứ ở Anh, London nói gì?

Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 từ căn cứ không quân Anh Fairford về nước. (Nguồn: Không quân Mỹ)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết, Mỹ quyết định di chuyển các máy bay sau khi nhận được “một số mối đe dọa”, đồng thời nói rằng, Washington “biết những người đã đưa ra mối đe dọa”. Theo ông, mối đe dọa đó "có thể liên quan đến Iran”.

Tổng thống Mỹ cũng được hỏi về khả năng Iran đưa máy bay không người lái vào Anh. Ông cho biết không thể xác nhận thông tin này, nhưng cảnh báo nếu xảy ra, những người liên quan sẽ “phải trả giá đắt”.

Theo truyền thông Mỹ, Washington đã rút toàn bộ số máy bay ném bom B-1, được cho là khoảng 12 chiếc, đang đồn trú tại RAF Fairford về các căn cứ ở lục địa Mỹ.

Quyết định được đưa ra sau khi cảnh sát chống khủng bố Anh bắt giữ 6 đối tượng liên quan một âm mưu tấn công nhằm vào căn cứ RAF Fairford. Giới chức Mỹ và Anh cho biết, âm mưu này đã bị ngăn chặn.

Trước đó, ngày 27/9, cảnh sát được báo tin về 3 phương tiện khả nghi gần RAF Fairford, thuộc Gloucestershire, miền Tây nước Anh.

Tuy nhiên, cùng ngày 5/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, ông không trực tiếp liên hệ vụ việc trên với quyết định di chuyển các máy bay ném bom.

Theo ông Rubio, việc điều chuyển khí tài giữa các khu vực trên thế giới là hoạt động không bất thường, có thể diễn ra do các cuộc tập trận, tái bố trí lực lượng hoặc thay đổi máy bay và nhân sự.

Ông Rubio khẳng định, Mỹ vẫn hoàn toàn tin tưởng vào an ninh của các căn cứ nước này, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác của giới chức Anh sau vụ việc.

Về phía Anh, Văn phòng Thủ tướng cho biết, RAF Fairford vẫn an toàn sau khi Mỹ rút các máy bay ném bom, song từ chối bình luận về hoạt động quân sự của nước ngoài.

RAF Fairford là căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh, đồng thời là địa điểm được Không quân Mỹ sử dụng cho các hoạt động quân sự. Năm đối tượng ban đầu bị bắt với cáo buộc liên quan các hành vi khủng bố đã được tại ngoại. Một đối tượng thứ sáu, mang hai quốc tịch Anh-Iran, cũng bị bắt và được tại ngoại.