Tổng thống Mỹ lên kế hoạch thành lập lực lượng AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump không cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu của “Lực lượng AI” dự kiến cũng như vai trò của “Tư lệnh AI”. Ông Trump khẳng định: Mỹ sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp AI mà sẽ hỗ trợ và theo sát sự phát triển của lĩnh vực này. Ông cho rằng: AI là cuộc cách mạng công nghiệp hoặc internet tiếp theo, đồng thời nhận định công nghệ này có thể đóng góp tới 25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ sẽ chú ý đến những mặt tiêu cực của AI và sử dụng các công cụ pháp lý hiện hành để xử lý những vấn đề này khi cần thiết.

Tuyên bố nêu trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận về sự phát triển nhanh chóng của AI và những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này ngày càng thu hút sự quan tâm trên thế giới.

Trong khuôn khổ khóa họp 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến diễn ra trong tuần tới, sự phát triển bùng nổ của AI cùng những cơ hội và thách thức do công nghệ này đặt ra cũng là một trong những nội dung được thảo luận. Trước thềm các hoạt động cấp cao của Liên hợp quốc, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi Mỹ và Trung Quốc sớm đạt được một thỏa thuận về AI tương tự Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong chuyến công tác tới bang California (Mỹ) ngày 19-9, sau cuộc gặp Giám đốc điều hành (CEO) Apple Tim Cook và ban lãnh đạo tập đoàn, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh: Các quốc gia cần cam kết tuân thủ những quy tắc quốc tế về AI, đồng thời cho rằng con người phải “duy trì quyền kiểm soát” đối với công nghệ này. Ông bày tỏ hy vọng cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong tuần tới sẽ đạt tiến triển.