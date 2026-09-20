Tổng thống Mỹ lên kế hoạch thành lập Lực lượng AI

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump không cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu của “Lực lượng AI” dự kiến cũng như vai trò của “Tư lệnh AI”. Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp AI, mà sẽ hỗ trợ và theo sát sự phát triển của lĩnh vực này. Ông cho rằng AI là cuộc cách mạng công nghiệp hoặc Internet tiếp theo, đồng thời nhận định công nghệ này có thể đóng góp tới 25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ sẽ chú ý đến những mặt tiêu cực của AI và sử dụng các công cụ pháp lý hiện hành để xử lý những vấn đề này khi cần thiết.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận về sự phát triển nhanh chóng của AI và những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này ngày càng thu hút sự quan tâm trên thế giới.