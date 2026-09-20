Tổng thống Mỹ lên kế hoạch lập 'Lực lượng AI'

Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp về trí tuệ nhân tạo cuối năm 2025. Ảnh: Demetrius Freeman/The Washington Post

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không cản trở hay làm suy giảm sự phát triển của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) mà sẽ theo sát lĩnh vực này.

"Tuy nhiên, chúng tôi cũng tìm ra những mặt XẤU, và chúng tôi có thể thực hiện hành động đó một cách rất dễ dàng với Hệ thống Tư pháp Hình sự và Dân sự hiện hành”, Tổng thống Mỹ viết.

Ông Donald Trump cũng mô tả AI như cuộc cách mạng công nghiệp hoặc Internet tiếp theo, đồng thời nhận định công nghệ này có thể đóng góp tới 25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu của "Lực lượng AI" dự kiến hay vai trò của "Tư lệnh AI".

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận tại Mỹ xung quanh sự phát triển nhanh chóng của AI cùng những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này ngày càng căng thẳng. Gần đây, xuất hiện sự cố một số mô hình AI hoạt động ngoài dự kiến, thực hiện các hành vi tấn công mạng trong môi trường thử nghiệm.