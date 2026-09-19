Tổng thống Mỹ lần đầu gặp nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela

Cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Venezuela đang có những bước tiến mới. (Nguồn: Roya News)

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz ngày 18/9 cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez vào ngày 22/9 tới, bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ). Cuộc gặp dự kiến diễn ra theo hình thức không chính thức.

Cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Venezuela đang có những bước tiến mới, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Bà Rodriguez đang thúc đẩy hợp tác với Washington nhằm thu hút đầu tư và khai thác nguồn dầu mỏ khổng lồ của Venezuela. Hai nước gần đây đã đạt thỏa thuận năng lượng, theo đó Mỹ có quyền lợi tại một phần trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.

Ngày 16/9, tập đoàn dầu khí Continental Resources của Mỹ cũng ký biên bản ghi nhớ với Công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) để vận hành và phát triển lô Ayacucho 2 tại vành đai dầu mỏ Orinoco. Lô dầu này được Continental Resources ước tính có khoảng 30 tỷ thùng dầu tại chỗ.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và bà Rodriguez kể từ khi quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 và đưa ông tới New York chờ xét xử.

(theo AFP)