Tổng thống Mỹ: Không ra lệnh tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ, áp trừng phạt mới nhằm vào Tehran

Mỹ áp đặt trừng phạt đối với 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran tới các thị trường Nam Á và Đông Á. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng thông tấn Anadolu, ông Trump cũng nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn được duy trì đầy đủ.

Các tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công nhằm vào Iran có thể triển khai trước cuộc bầu cử.

Trước đó, cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt trừng phạt đối với 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran tới các thị trường Nam Á và Đông Á, cùng các công ty sở hữu những tàu này. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, mục tiêu là cắt nguồn tài chính mà Tehran cần để tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực.

Về đối thoại Mỹ-Iran, Tổng thống Trump tiết lộ, hai nước đang có những cuộc thảo luận hiệu quả. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng xác nhận về các cuộc thảo luận này khi gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Turkmenistan bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và hội nghị về môi trường biển Caspi.

Theo ông Pezeshkian, Tehran và Washington đã trao đổi các đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Hai bên đã điều chỉnh các đề xuất và dự kiến tiếp tục trao đổi thông qua các bên trung gian hiện có sau khi hoàn tất nội dung. Iran khẳng định sẽ không rút khỏi tiến trình đàm phán với Mỹ, dù hai bên vẫn đang xảy ra xung đột.

Cũng theo nhà lãnh đạo Iran, nước này mong muốn chấm dứt xung đột, đồng thời bảo đảm các quyền của người dân được tôn trọng theo luật pháp quốc tế.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, kéo theo các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Tehran trong khu vực, đồng thời khiến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng. Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6, sau nỗ lực trung gian của Pakistan và Qatar, đến nay vẫn chưa được triển khai đầy đủ do bất đồng về an ninh và tự do hàng hải qua eo biển này.