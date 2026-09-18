Tổng thống Mỹ khen ngợi sự táo bạo của người đồng cấp Ba Lan, tiết lộ bước đi lịch sử với liên minh giữa hai nước

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (bên trái) đến thăm Nhà Trắng vào tháng 9/2025. Trong cuộc hội đàm khi đó, Tổng thống Donald Trump đã đề nghị gửi thêm quân đội nước này đến Ba Lan. (Nguồn: UPI Photo)

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rõ: “Nhờ sự lãnh đạo táo bạo của người bạn tôi, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, những tiến triển lớn đang được thực hiện hướng tới việc thành lập một căn cứ Lục quân Mỹ tại Ba Lan”.

Theo ông chủ Nhà Trắng, địa điểm đặt căn cứ quân sự “sẽ được công bố rất sớm”, đồng thời khẳng định đây sẽ là "một bước đi mang tính lịch sử đối với liên minh Mỹ-Ba Lan vĩ đại”.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, một đồng minh bảo thủ của ông Trump, cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ và khẳng định Warsaw “sẵn sàng tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng”. Ông Nawrocki cũng cam kết rằng chính phủ Ba Lan sẽ “làm hết sức” để cung cấp địa điểm phù hợp nhất cho căn cứ của Mỹ.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ba Lan, ông Zbigniew Bogucki, gọi thông báo của ông Trump là “tin tuyệt vời đối với Ba Lan”.

Theo các nguồn tin trên, Warsaw và Washington đã thảo luận về khả năng thiết lập căn cứ Mỹ thường trực tại Ba Lan trong nhiều tháng qua. Hồi tháng 8, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski cho biết hai nước đã hoàn tất giai đoạn đầu của quá trình này, bên cạnh “ý chí chính trị” đã được thể hiện từ trước.

Trong tháng này, một phái đoàn Mỹ, trong đó có quan chức phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc, Elbridge Colby, đã tới Ba Lan để khảo sát các địa điểm có thể xây dựng căn cứ. Tuy nhiên, Đại sứ quán Ba Lan hiện chưa đưa ra bình luận và chưa rõ tiến trình hiện nay đã đi đến đâu.

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Ba Lan - thành viên NATO và EU - đã thúc đẩy việc tăng cường sự hiện diện của các đồng minh trên sườn phía Đông của NATO. Vị trí gần Ukraine và Nga là một yếu tố quan trọng trong chiến lược an ninh của Warsaw.

Khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai tại Ba Lan, chủ yếu theo hình thức luân phiên. Mỹ đã duy trì lực lượng luân phiên tại nước này từ năm 2017 và hiện có 2 cơ sở quân sự thường trực, song cả 2 chủ yếu phục vụ các đợt triển khai quy mô nhỏ.

Kế hoạch thiết lập một căn cứ Mỹ thường trực tại Ba Lan từng được Warsaw đề xuất trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, với tên gọi không chính thức là “Fort Trump”. Kế hoạch khi đó nhằm củng cố quan hệ giữa hai nước và sử dụng sự hiện diện của quân đội Mỹ như một biện pháp răn đe Nga.

Hiện nay, chỉ có 6 nước châu Âu có các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ, gồm Đức, Italy, Anh, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. Việc ông Trump đề cập đến khả năng lập căn cứ mới diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang tiến hành đánh giá lực lượng Mỹ đồn trú ở nước ngoài, trong đó có sự hiện diện quân sự tại châu Âu.

Kênh NBC News ngày 17/9 (giờ địa phương) dẫn lời các quan chức đương nhiệm, cựu quan chức Mỹ và phương Tây cho biết, Lầu Năm Góc đang cân nhắc một kế hoạch mạnh tay nhằm rút máy bay, tàu chiến, vũ khí và ít nhất 25.000 binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu. Nếu được triển khai, đây sẽ là đợt cắt giảm quy mô lớn nhất đối với lực lượng quân sự Mỹ tại châu Âu (vốn có quân số 80.000 người) kể từ giai đoạn sau Chiến tranh Lạnh vào thập niên 1990.