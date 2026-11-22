Tổng thống Mỹ khẳng định ngăn chặn "bom bẩn" của Iran
Dẫn: Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố Washington nắm rõ mọi diễn biến tại Iran và chắc chắn sẽ phát hiện cũng như ngăn chặn kịp thời nếu Tehran thực sự theo đuổi kế hoạch chế tạo "bom bẩn". Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra khi trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến những đồn đoán về mối đe dọa tấn công bằng "bom bẩn" nhằm vào Thủ đô Washington D.C.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-thong-my-khang-dinh-ngan-chan-bom-ban-cua-iran-246261122070927797.htm