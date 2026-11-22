Phó Thủ tướng Nga Andrey Nikitin cho biết hoạt động vận tải đường sắt qua cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, đã được khôi phục hoàn toàn sau các cuộc tấn công mà Moskva cáo buộc Ukraine tiến hành. Theo ông, các đoàn tàu hiện vận hành đúng lịch trình trên tuyến đường nối bán đảo Crimea với phần lãnh thổ Nga trên đất liền.