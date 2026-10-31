Tổng thống Mỹ khẳng định còn thời gian đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết, các cuộc tiếp xúc với Tehran vẫn đang diễn ra. Ông Trump nhấn mạnh, phía Iran muốn đàm phán và liên tục duy trì trao đổi, trong khi Washington không chịu sức ép phải đạt được thỏa thuận ngay lập tức.

Đề cập đến cuộc xung đột với Iran, Tổng thống Trump cho rằng, đây không phải một cuộc chiến thông thường, khẳng định chi phí đối với người nộp thuế Mỹ không lớn và đã được bù đắp bằng những lợi ích kinh tế khác, song không đưa ra số liệu cụ thể.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định, Washington đã chi một khoản tiền lớn nhằm loại bỏ mối đe dọa vũ khí hạt nhân từ Iran và mục tiêu này đã đạt được.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Qatar đang tăng cường nỗ lực trung gian giữa Washington và Tehran. Cùng ngày, một phái đoàn Qatar đã tới Iran để thúc đẩy đàm phán, song hai bên vẫn còn bất đồng đáng kể về các điều kiện tiến tới thỏa thuận, đặc biệt là vấn đề hạt nhân, phong tỏa hàng hải và các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Tại Iran, cựu thành viên phái đoàn đàm phán hạt nhân nước này Hossein Mousavian kêu gọi giới chức Tehran đón nhận đề xuất nối lại đàm phán của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, coi đây là cơ hội quan trọng nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Mousavian nhận định tiến trình đàm phán Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn then chốt. Theo ông, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã phản đối cuộc chiến ngay từ đầu và đóng vai trò tích cực trong quá trình xây dựng bản ghi nhớ Islamabad nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Dựa trên các thông tin từ truyền thông Mỹ, ông Mousavian cho rằng, bức thư của ông Vance gửi Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei tập trung vào 4 nội dung chính, bao gồm nhanh chóng tổ chức đàm phán trực tiếp giữa các quan chức cấp cao; ưu tiên lợi ích quốc gia của cả hai bên; công nhận tái thiết kinh tế và bảo vệ chủ quyền là những lợi ích cốt lõi của Iran; đồng thời bảo đảm Tehran không sở hữu vũ khí hạt nhân, mục tiêu trọng tâm của Washington.

Ông Mousavian đề xuất Phó Tổng thống Vance đại diện phía Mỹ tham gia đàm phán, trong khi Iran có thể cử Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf hoặc ông Rezaei. Ông Mousavian cũng kêu gọi hai nước tổ chức cuộc gặp đầu tiên trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11.