Tham dự cuộc họp báo có Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Ông Trump cho biết đã gặp hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới, đạt được hai thỏa thuận thương mại mới và dự kiến có thêm khoảng 10 thỏa thuận được ký kết trong thời gian tới.

Đề cập cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump đánh giá đây là một trong những hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất trong những năm gần đây. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc gặp đã đạt được tuyên bố chung gồm 4 điểm, trong đó có cam kết không tiến hành chiến tranh hạt nhân và tiếp tục đối thoại nhằm giảm thiểu nguy cơ hạt nhân, ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Trump khẳng định có quan hệ tốt đẹp với cả hai nhà lãnh đạo, đồng thời cho biết Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine thông qua giải pháp ngoại giao.

Về kinh tế, ông Trump cho biết Mỹ đạt được các thỏa thuận thương mại trị giá hơn 17 tỷ USD với các đối tác trong khuôn khổ các hội nghị cấp cao ASEAN và APEC. Cụ thể, hãng hàng không Philippine Airlines dự kiến mua 20 máy bay của tập đoàn Boeing (Mỹ). Philippines cũng sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm của Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng. Trong khi đó, Thái Lan cam kết dỡ bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, đồng thời mua nông sản Mỹ trị giá 2,6 tỷ USD mỗi năm.

Trong chuyến công du, ông Trump sử dụng máy bay được Hoàng gia Qatar tặng và tân trang. Tổng thống Mỹ cho biết chuyến bay trở về là hành trình dài nhất từng được thực hiện bằng chuyên cơ Không lực Một và đánh giá cao khả năng vận hành của máy bay.