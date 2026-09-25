Tổng thống Mỹ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng

Hai nhà lãnh đạo đã có những phát biểu ngắn bên trong Nhà Trắng, ca ngợi sức mạnh của quan hệ Mỹ-Trung và đề cập đến những vấn đề dự kiến thảo luận. Ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh, công nghệ và siêu trí tuệ - thuật ngữ mà Tổng thống Mỹ dùng để chỉ AI.

Tổng thống Trump cho biết thêm rằng những quyết định mà hai bên đưa ra trong các lĩnh vực này có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới.

Trong phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình cũng đề cập đến AI, lưu ý rằng cả hai nước đều là “những quốc gia dẫn đầu” trong lĩnh vực này. Hai bên đều có năng lực và trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì những mục đích tốt đẹp, đồng thời bảo đảm rằng sự phát triển của AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người và phục vụ phúc lợi của người dân.

Ông Tập Cận Bình cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ về các vấn đề phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật. Ông kêu gọi Mỹ - Trung “giữ vững nguyên tắc không xung đột và không đối đầu”.

Đây là cuộc gặp thứ hai trong số tối đa 4 cuộc gặp mà lãnh đạo Mỹ - Trung có thể tiến hành trước khi năm 2026 kết thúc, một con số cao bất thường đối với các nhà lãnh đạo hai nước.