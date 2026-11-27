Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/11 bày tỏ hoan nghênh khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra tại bang Florida (Mỹ) trong hai ngày 14-15/12 tới.

Phát biểu với báo giới tại bang Florida, ông Trump cho biết nếu Tổng thống Putin muốn tham dự, nhà lãnh đạo Nga hoàn toàn có thể đến dự hội nghị.

Tổng thống Mỹ khẳng định cá nhân ông mong muốn có sự hiện diện của người đồng cấp Nga tại sự kiện, mặc dù thừa nhận khả năng này có thể không nhận được sự đồng tình của tất cả các bên.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/11 cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc Tổng thống Putin có trực tiếp tham dự hội nghị hay không.

Trước đó, sau cuộc gặp với ông Trump bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc ngày 19/11, nhà lãnh đạo Nga cho biết sẽ cân nhắc khả năng tham dự, đồng thời phải xem xét tình hình trong nước trước khi quyết định chuyến đi tới Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Florida được kỳ vọng là dịp để lãnh đạo các nền kinh tế lớn trao đổi về những vấn đề kinh tế, thương mại và hợp tác quốc tế.

Khả năng Tổng thống Nga tham dự đang thu hút sự quan tâm, trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Moskva tiếp tục được chú ý./.