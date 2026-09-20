Tổng thống Mỹ gia hạn mức phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B

Theo Nhà Trắng, quyết định gia hạn được đưa ra trong bối cảnh chương trình H-1B tiếp tục là một trong những kênh để các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn, trong đó có nhiều nhân lực trong lĩnh vực công nghệ, trong thời gian nhiều năm.

Tổng thống Trump từng chỉ trích chương trình H-1B trong khuôn khổ chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền, đồng thời tìm cách duy trì mức phí cao hơn đáng kể so với mức từ 2.000-5.000 USD trước đây. Chính quyền Mỹ đã đưa ra mức phí 100.000 USD đối với một số trường hợp xin thị thực H-1B.

Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, một thẩm phán liên bang phán quyết mức phí này là bất hợp pháp và ngăn chính quyền thu khoản tiền trên. Một tòa phúc thẩm tại Boston hiện xem xét lại phán quyết, trong khi một vụ kiện khác liên quan đến chính sách này cũng đang được tòa án thụ lý.

Sắc lệnh áp dụng mức phí tạm thời sẽ hết hiệu lực vào tháng 9 này, sau một năm ban hành. Vì vậy, chính quyền ông Trump muốn chính thức hóa quy định trước khi biện pháp tạm thời chấm dứt. Tuy nhiên, mức phí mới không áp dụng đối với người nước ngoài đang ở Mỹ bằng thị thực du học và chuyển sang diện H-1B. Các trường hợp gia hạn thị thực H-1B hiện có cũng không phải chịu khoản phí này.

Được Quốc hội Mỹ thiết lập năm 1990, H-1B là chương trình tuyển dụng nhân sự nước ngoài có chuyên môn, đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng nhiều doanh nghiệp đã lạm dụng chương trình H-1B để giảm chi phí nhân công, trong khi giới doanh nghiệp nhận định đây là nguồn bổ sung nhân sự trình độ cao trong bối cảnh thị trường Mỹ thiếu hụt lao động chuyên môn.